Çevrede bebek aradılar. - Son Dakika

Çevrede bebek aradılar.

Çevrede bebek aradılar.

Çevrede bebek aradılar... Araçlar hurdaya döndü, yaşanan kaza kameraya böyle yansıdı: 1 ölü, 8 yaralı

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Kazanın etkisiyle otomobilde bulunan kadın 40 metre fırlayarak hayatını kaybetti

Otomobilde bebek puseti çıkınca polis ve jandarma etrafta bebek aradı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da yolcu minibüsü ile otomobilin karıştığı kazada 8 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kadının cesedi kazanın etkisiyle karşı şeride uçtu.

Kaza İstanbul-Tekirdağ yolunda Karaevli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre İstanbul İstikametinden Tekirdağ'a doğru seyreden E.Ö. idaresindeki 23 DS 403 plakalı yolcu minibüsü ile yandan ana yola girmek isteyen K.K. idaresindeki 34 CH 102 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil metrelerce sürüklenerek orta refüje çıktı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, İtfaiye, polis, jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Otomobildeki yaşlı kadının cesedi karşı bariyerde bulundu

Meydana gelen feci kazanın etkisiyle otomobilin sürücüsü K.K. ile birlikte bulunan 1 yolcu daha yaralanırken, aynı otomobildeki yaşlı bir kadın çarpışmanın etkisiyle otomobilin içerisinde yaklaşık 40 metre fırlayarak, karşı şeritteki bariyerlerin arkasına düştü. Kazaya karışan yolcu minibüsünün sürücüsü ve araçta bulunan 6 yolcu yaralandı.

Kazada aranılan bebek evden çıktı

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar Süleymanpaşa İlçesindeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazaya karışan otomobilde yapılan incelemede bebek puseti çıkınca polis, jandarma ve olay yerinde bulunan vatandaşlar civarda arama gerçekleştirdi. Arama ve incelemeler esnasında bebeğin evde olduğu öğrenildi. Kaza esnasında karşı şeride fırlayıp bariyerleri aşarak hayatını kaybeden kadının kimlik tespitinde kadının 61 yaşındaki Elmas Y. olduğu öğrenildi.

Yolda uzun araç kuyrukları oluştu

Meydana gelen kaza anı civardaki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, kaza sonrası İstanbul-Tekirdağ yolu bir süreliğine trafiğe kapandı. Jandarma ve polis ekiplerince yapılan çalışmada daha fazla araç kuyruğu yaşanmadan trafik normale döndü. Araçtan fırlayarak yaklaşık 40 metre uçarak Hayatını kaybeden yaşlı kadının cesedi savcılık incelemesinin ardından cenaze nakil aracı ile morga kaldırıldı.

Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 07:23 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çevrede bebek aradılar. - Son Dakika
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