Çevreden topladıkları atıklarla 4 metre çapında dünya küresi tasarladılar - Son Dakika
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Çevreden topladıkları atıklarla 4 metre çapında dünya küresi tasarladılar

07.06.2022 13:29

Manisa Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında çevreden topladıkları atıklarla 4 metre çapında dünya küresi tasarladı.

Manisa Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında çevreden topladıkları atıklarla 4 metre çapında dünya küresi tasarladı.

Manisa BİLSEM'de düzenlenen etkinlikte "Başka Bir Dünya Yok" sloganıyla Coğrafya Öğretmeni Sözer Vurgun'un danışmanlığında bir tarafı çöplerden oluşan diğer tarafı ise dünyadaki doğal güzellikleri simgeleyen posterlerden yapılmış dev gezegen maketi yapan öğrenciler, atıkların dünyanın doğal güzelliklerini nasıl yok ettiğini anlatmaya çalıştı.

Katılımcılar ayrıca, geri dönüşüm oyun atölyesi ile bez baskı atölyesindeki etkinliklerde güzel vakit geçirdi.

Etkinliğe katılan Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, öğrencilerle birlikte temiz çevre konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, Manisa'da "Çevre Dostu 1000 Okul Projesi" kapsamında 17 okulu belirlediklerini hatırlattı.

Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sayın Melih Melik Kara da öğrencilerin çalışmasını çok beğendiğini dile getirerek, katkılarından dolayı öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Manisa Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Taha Arben Vurgun, dünya maketini 30 arkadaşıyla 10 günde hazırladıklarını belirterek, "Doğada kendiliğinden oluşan atıklar organik şekilde zaten dönüşmektedir. Ağaçların dökülen yaprakları ve dalları, mantarlar tarafından bertaraf ederek toprağa faydalı hale dönüştürmektedir. Önemli olan, doğanın dönüştüremeyeceği veya dönüştürürken çok zorlanacağı sanayi üretimi çöpleri, atıkları, kimyasalları doğaya atmamaktır." dedi.

Öğrencilerden Azra Dirican da doğanın kendisini temizlediğini ancak insanların kirlettiğini dile getirerek, "Gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için kirlenmeleri mutlaka önlemek, yeşil alanları ve hayvanları koruyup çoğaltmak gerekir." diye konuştu.

Gül Sena Irgatoğlu, geleceğini düşünen herkes çevreyi temiz tutması gerektiğini anlatarak, "Çevreyi temiz tutmanın yolu bireysel sorumluluk duygusundan, çevre bilincinin oluşmasından, oluşturulmasından geçer. Çevre bilincine sahip olmak, temel insan haklarının eşitlik ve adalet ilkelerini içine alan çağdaş insan davranışlarının çerçevesini oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Dikici ve Kara'nın yanı sıra Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Metin Gençay ile öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Etkinlik Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nün çocuklara çeşitli hediyeler vermesiyle sona erdi

Çevreden topladıkları atıklarla 4 metre çapında dünya küresi tasarladılar
Çevreden topladıkları atıklarla 4 metre çapında dünya küresi tasarladılar
Çevreden topladıkları atıklarla 4 metre çapında dünya küresi tasarladılar
Çevreden topladıkları atıklarla 4 metre çapında dünya küresi tasarladılar

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çevreden topladıkları atıklarla 4 metre çapında dünya küresi tasarladılar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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