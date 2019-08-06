Son Dakika Haberleri: Çevrenin korunması için mücadele eden Yokoluş İsyanı göstericilerine Avustralya polisinden müdahale
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Çevrenin korunması için mücadele eden Yokoluş İsyanı göstericilerine Avustralya polisinden müdahale

1 saat önce

Çevrenin korunması için mücadele eden Yokoluş İsyanı göstericilerine Avustralya polisinden müdahale.

Çevrenin korunması için mücadele eden Yokoluş İsyanı göstericilerine Avustralya polisinden müdahale
Avustralya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 09:12 
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