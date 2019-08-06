Çevrenin korunması için mücadele eden Yokoluş İsyanı göstericilerine Avustralya polisinden müdahale
1 saat önce
Çevrenin korunması için mücadele eden Yokoluş İsyanı göstericilerine Avustralya polisinden müdahale.
Çevrenin korunması için mücadele eden Yokoluş İsyanı göstericilerine Avustralya
polisinden müdahale
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 09:12
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