Çevresel faktör konularında gençlerin de sürece dahil olması memnun etti - Son Dakika
Üye Girişi

Çevresel faktör konularında gençlerin de sürece dahil olması memnun etti

26.02.2022 12:22
Çevresel faktör konularında gençlerin de sürece dahil olması memnun etti

UNICEF Ergen Gelişimi ve Güçlendirilmesi Programı Koordinatörü Nilgün Çavuşoğlu, genç iklim elçilerinin İklim Şurası'nda güzel bir bildiri sunduğunu belirterek, "Bunun için çok emek harcadılar, gece gündüz çalıştılar.

UNICEF Ergen Gelişimi ve Güçlendirilmesi Programı Koordinatörü Nilgün Çavuşoğlu, genç iklim elçilerinin İklim Şurası'nda güzel bir bildiri sunduğunu belirterek, "Bunun için çok emek harcadılar, gece gündüz çalıştılar. Gerçekten bilgi düzeyleri, enerjileri ve bu konudaki istekleri bizi çok hayrete düşürdü ve kendilerini takdir ettik." dedi.

Çavuşoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen İklim Şurası'na katılmak üzere geldiği Konya'da AA muhabirine, gençlerin, ergenlerin ve çocukların katılımı, güçlendirilmesi üzerine nerede bir gündem varsa orada yer alma gayretinde olduklarını söyledi.

Kişisel olarak 28 yıldır çocuk ve gençlik katılımı üzerine çalışmalar yaptığına değinen Çavuşoğlu, Bakanlıkla iş birliği halinde İklim Şurası için bildiri hazırlayan 209 üniversite öğrencisiyle ilgilendiklerini, onları ortak hedefle bir araya getirdiklerini dile getirdi.

Bakan Murat Kurum'dan gençlere destek

Genç iklim elçilerinin algı düzeylerinin yüksek bulduğunu aktaran Çavuşoğlu, şunları belirtti:

"Genç iklim elçileri güzel bir bildiri sundu. Bunun için çok emek harcadılar, gece gündüz çalıştılar. Gerçekten bilgi düzeyleri, enerjileri ve bu konudaki istekleri bizi çok hayrete düşürdü ve kendilerini takdir ettik. İklim Şurası nedeniyle hem Bakanlık yetkililerine hem de Bakanımıza özellikle çok teşekkür ediyorum. Çünkü iklim elçileri, kendisinin özel bir girişimiydi ve gençlerin katılımını başından itibaren çok destekledi. İklim elçileri burada bakanımızla görüştüler ve sözleri kaptılar. Bundan sonrası için de beklentimiz, gençlerin ilk gün sunduğu bildirinin hayata geçirilmesi."

"Gençleri motive etmeliyiz"

Çavuşoğlu, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu, bu nedenle onlarla ilgili doğru ve başarılı adımların atılması gerektiğini belirterek, "Bu kapasiteyi, bu bilgi düzeyini bence çok israf etmeden, her aşamada her adımda gençleri çalışmalara katmak lazım ki bu planlarını hayata geçirebilsinler. Gençleri karar süreçlerinden ve eylemlerden ayrı tutmamak lazım. İklim şurasının son raporu bizim için yol gösterici olacak. Şuranın sonuçlarının UNICEF'in ve Birleşmiş Milletlerin programlarında farklı yansımaları olacaktır." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Karatay'da 'Kariyer Günleri' başladı Karatay'da 'Kariyer Günleri' başladı Kütahya'da bir grup genç, şehrin en işlek caddelerindeki trafik ışıklarında oyun havası oynadı Kütahya'da bir grup genç, şehrin en işlek caddelerindeki trafik ışıklarında oyun havası oynadı

Üniversite, gençlik, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çevresel faktör konularında gençlerin de sürece dahil olması memnun etti - Son Dakika


Son Dakika
11:59 Şarkıcı Merve Özbey'den kızının adına Mardin'de müzik atölyesi!
11:58 3. gün bilançosu: Kiev sokakları çatışma alanı! 3'ü çocuk 198 ölü! Siviller silahlandı! Sığınaklar ağzına kadar doldu
11:49 Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdiği anların videosunu yayınladı, planı tutmayınca bin pişman oldu
11:48 Cezalı olduğu için stada giremeyen Murat Sancak, çözümü çadırda buldu
11:38 Birlikte oldukları ileri sürülüyordu! Onur Arıkan, Defne Samyeli'yi dinlemeye geldi
11:33 Dün düğün bugün cephe! Ukraynalı Yaryna Arieva ve Sviatoslav kiliseden sonra silahlarını kuşandı, cepheye koştu
11:30 Melih Gökçek'ten bir tuhaflık daha! Stephen Hawking'in mum heykeliyle konuştu
11:27 Çoban köpekleri kurt sürüsüyle arkadaş olunca, çobanları aldı bir düşünce: Koyunları kime emanet edeceğiz?
11:26 Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yeni yaptırımlar! Listenin tepesinde iki isim: Putin ve Lavrov
10:58 Akaryakıt zammı İETT'yi vurunca, genel müdür "SOS" diyerek paylaştı: Bilet fiyatları akaryakıt maliyetini bile karşılamıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 12:28:36. #1.13#
SON DAKİKA: Çevresel faktör konularında gençlerin de sürece dahil olması memnun etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement