Çevresi beyaza bürünen Karasu Nehri'nin menderesleri göz kamaştırıyor - Son Dakika

Erzincan'da çevresi karla kaplanan Karasu Nehri, oluşturduğu mendereslerle görsel şölen sunuyor.

Bölgede bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle akarsular dondu, vadiler ve ovalar beyaz örtüyle kaplandı.



Erzincan Ovası'nın ortasından geçen ve Fırat Nehri'nin başlangıç kollarından biri olan Karasu Nehri'nin oluşturduğu menderesler, kartpostallık manzaralar oluşturdu.



Drone ile havadan görüntülenen nehrin kıvrımları, bölgenin her mevsim görülmeye değer doğal güzellikleri arasında yer alıyor.