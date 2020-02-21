Çevresi beyaza bürünen Karasu Nehri'nin menderesleri göz kamaştırıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevresi beyaza bürünen Karasu Nehri'nin menderesleri göz kamaştırıyor - Son Dakika

Çevresi beyaza bürünen Karasu Nehri'nin menderesleri göz kamaştırıyor

6 saat önce

Erzincan'da çevresi karla kaplanan Karasu Nehri, oluşturduğu mendereslerle görsel şölen sunuyor.

Çevresi beyaza bürünen Karasu Nehri'nin menderesleri göz kamaştırıyor, System.String[]

Erzincan'da çevresi karla kaplanan Karasu Nehri, oluşturduğu mendereslerle görsel şölen sunuyor.

Bölgede bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle akarsular dondu, vadiler ve ovalar beyaz örtüyle kaplandı.


Erzincan Ovası'nın ortasından geçen ve Fırat Nehri'nin başlangıç kollarından biri olan Karasu Nehri'nin oluşturduğu menderesler, kartpostallık manzaralar oluşturdu.


Drone ile havadan görüntülenen nehrin kıvrımları, bölgenin her mevsim görülmeye değer doğal güzellikleri arasında yer alıyor.

Erzincan, Karasu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:08 Kaynak: AA
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