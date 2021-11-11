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'ÇEVRESİ KİRLİ OLAN KİŞİ, TOPLUMU ROL MODEL ALIP ÇÖPÜNÜ SOKAĞA ATAR' - Son Dakika

'ÇEVRESİ KİRLİ OLAN KİŞİ, TOPLUMU ROL MODEL ALIP ÇÖPÜNÜ SOKAĞA ATAR'

11.11.2021 10:24

ADANA'da Uzman Psikiyatrist ve Psikoterapist Dr. Sabri Yurdakul, insanların çevresinde kirlilik gördükçe, toplumu rol model aldıkları için çöplerini sokağa atma alışkanlığının ortaya çıktığını söyledi.

ADANA'da Uzman Psikiyatrist ve Psikoterapist Dr. Sabri Yurdakul, insanların çevresinde kirlilik gördükçe, toplumu rol model aldıkları için çöplerini sokağa atma alışkanlığının ortaya çıktığını söyledi. Dr. Sabri Yurdakul, "Çevre temizse kişi de temiz tutmaya gayret eder. Fakat her yer çöpse bizde meşhur olan 'Aman ne olacak?' cümlesi akla gelir. Bu temel bir insan davranışıdır. Bundan dolayı çöpünü kirli gördüğü ilk yere atar? dedi.

Dünya genelinde en büyük problemlerden biri olarak görülen çevre kirliliğine karşı mücadele sürerken, buna karşın kirliliğe duyarsız kalanların sayısı da günden güne artıyor. Türkiye'de çevre sağlığına ve temizliğine yönelik birçok proje hayata geçirilirken, sokaklarda, orman ve mesire alanlarında kirliliğin önüne geçilemiyor.

Uzman Psikiyatrist ve Psikoterapist Dr. Sabri Yurdakul, her yıl çöp yığını manzaralarıyla karşılaşılmasının ve bu sorunun çözülememesinin psikolojik bir temele dayandığını söyledi. İnsanın yaşadığı çevreye göre davranış geliştirdiğini vurgulayan Yurdakul, çözümün kararlı temizlik çalışmalarıyla mümkün olduğunu ifade etti.

'EBEVEYNLERİMİZ GİBİ TOPLUMU DA ROL MODEL GÖRÜRÜZ'

ABD'de New York Polis Teşkilatı'nın yaptığı çalışmada insan davranışının nasıl değiştiğinin gözler önüne serildiğini dile getiren Yurdakul, "Ekipler, kentteki metruk evlerin camları kırıldığında ve tamir edilmediğinde, giderek daha çok camın kırıldığını tespit etmiş. Bunun üzerine kırılan camları hemen yaptırmaya başlamışlar. Kırılan cam sayısı kısa süre içinde yüzde 80 azalmış. Bu da gösteriyor ki; insanlar ebeveynlerini rol model aldığı gibi toplumu da rol model alırlar. Çöplerin biriktiği bir sokakta yaşayan kişi, 'Ben de burayı kirletebilirim, demek ki temizliğe ihtiyaç yok' diye düşünüp bunu alışkanlık haline getirebilir. Oysa sokak temizse öyle tutmaya gayret eder. Fakat her yer çöpse, bizde meşhur olan 'Aman ne olacak" cümlesi akla gelir. Bu temel bir insan davranışıdır. Bundan dolayı çöpünü kirli gördüğü ilk yere atar. Belediyeler konteyner sayılarını artırıp, temizlik çalışmalarını sıklaştırmalı' diye konuştu.

'FARK ETMEDEN SEN DE KİRLİLİĞİN BİR PARÇASI OLUYORSUN'

Yaşadığı semtte çöp yığınlarının temel sorunlardan biri olduğunu söyleyen Kerem Boğatemur ise insanın temiz gördüğü yeri temiz tutmaya çalıştığını vurguladı. Boğatemur, 'Kirli olursa önemsemiyorlar ve fark etmeden sen de kirliliğin bir parçası oluyorsun. Bazı günler kötü kokudan yolumu değiştiriyorum' dedi.

Oturduğu mahallede çok az sayıda çöp konteyneri olduğunu dile getiren Ece Ekici de insanın çiçek görünce mutlu, çöp görünce mutsuz olduğunu söyledi.

'ÇEVRESİ KİRLİ OLAN KİŞİ, TOPLUMU ROL MODEL ALIP ÇÖPÜNÜ SOKAĞA ATAR'
'ÇEVRESİ KİRLİ OLAN KİŞİ, TOPLUMU ROL MODEL ALIP ÇÖPÜNÜ SOKAĞA ATAR'
'ÇEVRESİ KİRLİ OLAN KİŞİ, TOPLUMU ROL MODEL ALIP ÇÖPÜNÜ SOKAĞA ATAR'
'ÇEVRESİ KİRLİ OLAN KİŞİ, TOPLUMU ROL MODEL ALIP ÇÖPÜNÜ SOKAĞA ATAR'
'ÇEVRESİ KİRLİ OLAN KİŞİ, TOPLUMU ROL MODEL ALIP ÇÖPÜNÜ SOKAĞA ATAR'
'ÇEVRESİ KİRLİ OLAN KİŞİ, TOPLUMU ROL MODEL ALIP ÇÖPÜNÜ SOKAĞA ATAR'
'ÇEVRESİ KİRLİ OLAN KİŞİ, TOPLUMU ROL MODEL ALIP ÇÖPÜNÜ SOKAĞA ATAR'
'ÇEVRESİ KİRLİ OLAN KİŞİ, TOPLUMU ROL MODEL ALIP ÇÖPÜNÜ SOKAĞA ATAR'
'ÇEVRESİ KİRLİ OLAN KİŞİ, TOPLUMU ROL MODEL ALIP ÇÖPÜNÜ SOKAĞA ATAR'
'ÇEVRESİ KİRLİ OLAN KİŞİ, TOPLUMU ROL MODEL ALIP ÇÖPÜNÜ SOKAĞA ATAR'
'ÇEVRESİ KİRLİ OLAN KİŞİ, TOPLUMU ROL MODEL ALIP ÇÖPÜNÜ SOKAĞA ATAR'
'ÇEVRESİ KİRLİ OLAN KİŞİ, TOPLUMU ROL MODEL ALIP ÇÖPÜNÜ SOKAĞA ATAR'

Sabri Yurdakul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'ÇEVRESİ KİRLİ OLAN KİŞİ, TOPLUMU ROL MODEL ALIP ÇÖPÜNÜ SOKAĞA ATAR' - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'ÇEVRESİ KİRLİ OLAN KİŞİ, TOPLUMU ROL MODEL ALIP ÇÖPÜNÜ SOKAĞA ATAR' - Son Dakika
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