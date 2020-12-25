Çevresinde boş kovanlar bulunan iş makinesi, jandarmayı alarma geçirdi - Son Dakika

Çevresinde boş kovanlar bulunan iş makinesi, jandarmayı alarma geçirdi

25.12.2020 10:57
Çevresinde boş kovanlar bulunan iş makinesi, jandarmayı alarma geçirdi, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, yol üzerinde bırakılan ve çevresinde av tüfeği fişekleri bulunan iş makinesi nedeniyle jandarma ekipleri alarma geçti.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, yol üzerinde bırakılan ve çevresinde av tüfeği fişekleri bulunan iş makinesi nedeniyle jandarma ekipleri alarma geçti. Bölgede yapılan çalışmada sürücüsü ya da sahibine ulaşılamayan iş makinesi, otoparka çekildi.

Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı'na, İbrice Mahallesi yakınlarındaki Atatürk Ormanı mevkisinde, ulaşımı engelleyecek şekilde iş makinesinin bırakıldığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede, iş makinesinin etrafında boş av tüfeği fişekleri bulunca güvenlik önlemi alınarak, detaylı inceleme başlattı. Bölgedeki kömür ocakları da aranırken, iş makinesinin sahibi bulunmaya çalışıldı. Ormanlık alan dahil bölgede yaklaşık 5 saat süren araştırmada, iş makinesinin sürücüsü bulunamadı, kime ait olduğu da belirlenemedi.

Jandarma ekipleri, iş makinesinin çalınıp, terk edilmiş olma ihtimalini de değerlendirdi. Araç, vinçle kamyona yüklenip, otoparka götürüldü. Jandarmanın soruşturması sürüyor.


Çevresinde boş kovanlar bulunan iş makinesi, jandarmayı alarma geçirdi
Çevresinde boş kovanlar bulunan iş makinesi, jandarmayı alarma geçirdi
Çevresinde boş kovanlar bulunan iş makinesi, jandarmayı alarma geçirdi
Çevresinde boş kovanlar bulunan iş makinesi, jandarmayı alarma geçirdi
Çevresinde boş kovanlar bulunan iş makinesi, jandarmayı alarma geçirdi

Av Tüfeği, Jandarma, Hisarcık, Malkara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çevresinde boş kovanlar bulunan iş makinesi, jandarmayı alarma geçirdi - Son Dakika


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