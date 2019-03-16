Son Dakika Haberleri: Çevreye Ateş Açan Alkollü Şahıs Yakalandı

Çevreye Ateş Açan Alkollü Şahıs Yakalandı

46 dakika önce

Çevreye ateş açan alkollü şahıs yakalandıSİİRT - Siirt'te çevreye ateş açan alkollü kişi polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Çevreye ateş açan alkollü şahıs yakalandı

SİİRT - Siirt'te çevreye ateş açan alkollü kişi polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Olay, saat 23.45 sıralarında, Siirt kent merkezi Yeni Mahalle Bedirhan Batur Caddesi'nde meydana geldi.
Çevreye rastgele ateş açan kişi, daha sonra olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri de saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Kısa sürede alkollü olan saldırganı yakalayan polisler, olay yerinde de geniş çaplı incelemede bulundu.
Çevreye açılan ateş sonucu bazı kurşunlar da HDP seçim bürosunun camına ve duvarına isabet etti.
Olayın failli kısa sürede yakalandı. Yakalanan şahsın alkollü olduğu öğrenildi.
İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay da olay yerine gelerek incelemede bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:11 Kaynak: İHA

Yeni Mahalle, Siirt, Polis, 3. Sayfa
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