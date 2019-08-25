Son Dakika Haberleri: Çevreye ateş açan kişi gözaltına alındı
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Çevreye ateş açan kişi gözaltına alındı

50 dakika önce

Süleymanpaşa ilçesinde çevreye rastgele ateş açan kişi gözaltına alındı.

Çevreye ateş açan kişi gözaltına alındı, System.String[]

Süleymanpaşa ilçesinde çevreye rastgele ateş açan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Aydoğdu Mahallesi'nde bir kişinin av tüfeğiyle bulunduğu çevreye rastgele ateş açtığı ihbarını aldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler S.K'yi av tüfeğiyle çevresine ateş ederken yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Süleymanpaşa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:14 Kaynak: AA
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