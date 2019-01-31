Son Dakika Haberleri: Çevreye Atılan Sanayi Tipi Tüpler Paniğe Neden Oldu

Çevreye Atılan Sanayi Tipi Tüpler Paniğe Neden Oldu

1 saat önce

İzmir'de kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Tire Yeni Sanayi Sitesine bırakılan 3 adet sanayi tipi tüp paniğe neden oldu.

Çevreye Atılan Sanayi Tipi Tüpler Paniğe Neden Oldu, System.String[]
İzmir'de kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Tire Yeni Sanayi Sitesine bırakılan 3 adet sanayi tipi tüp paniğe neden oldu. Üzerlerinde klor hidrazin gazı yazan tüplerin bulunduğu bölge güvenlik çemberine alınırken, tüplerin 500 metre yakınına kimse yaklaştırılmadı.

İzmir'in Tire ilçesinde akşam saatlerinde Karacaali Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi çevresinde oturan birçok vatandaşın aşırı göz ve geniz yanması şikayeti üzerine, polis ekipleri harekete geçti. Sanayi sitesinde araştırma yapan ekipler, boş bir alanda 3 adet sanayi tipi tüp olduğunu tespit etti. Bunun üzerine bölgeye Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda tüplerden ikisinde klor, birinde ise hidrazin gazı olduğu belirlendi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de sanayi bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

Olay hakkında inceleme başlatan polis ekipleri, etrafta bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek tüpleri kimin bıraktığını bulmaya çalışıyor. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

Polis, Tire, İzmir, 3. Sayfa
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