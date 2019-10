Çevreye duyarlı öğrenciler geri dönüşüm malzemesi topladı

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde eğitim gören meslek lisesi öğrencileri "Sıfır Atık Projesi" kapsamında öğretmenleri ile birlikte cadde ve sokaklarda geri dönüşüm malzemesi topladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Sulakyurt Hakim Mehmet Çakıroğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte okul çevresinden başlayarak cadde ve sokaklarda geri dönüşüm malzemeleri topladı. Okul Müdürü Sinan Nalçacı "Sıfır Atık Projesi" hakkında öğrencilere önce bilgilendirme yaptı. Daha sonra ellerine eldiven ve ağızlarına maske takan öğrenciler halkın yoğun olduğu yerlerde çevredeki poşet, kağıt, pet şişe, plastik ve diğer geri dönüşüm malzemelerini topladı.

Öğrenciler, "çevreye en büyük katkı onu korumaktır, her atık çöp değildir, dünya hepimizin, geleceğini düşün, Dönüştür kullan, hayata bağlan" yazılı pankartlarla hem farkındalık oluşturup hem de temiz bir çevre için çaba sarf etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ülke genelinde başlattığı 'Sıfır Atık Projesi'ne katkıda bulunmak istediklerini belirten Sulakyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın, "Dünyada küresel ısınmanın felaket boyutlarına gittiği bir süreç içerisinde geri dönüşümü mümkün olan tüm atıkların, doğaya değil de geri dönüşüm için belirli noktalara toparlanması ve bu konuda bir farkındalık oluşturulması fevkalade güzel bir etkinlik. Cumhurbaşkanımızın eşleri Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin ülkemiz genelinde başlatmış olduğu bu projeye ilçe olarak bir destek, ilçemiz öğrencileri ile beraber vatandaşlarımıza bir farkındalık oluşturmak için yapmış olduğumuz bu proje, inşallah doğanın temiz kalması için, doğaya geri dönüşümü mümkün olan atıkların hiçbir tanesinin bırakılmamasına yönelik bir farkındalık oluşturabilmek için yapmış olduğumuz bu proje ülkemiz genelinde büyük bir ses getireceğine yürekten inanıyoruz. Amacımız buydu. Bir farkındalık oluşturmaktı" dedi.

Okul Müdürü Sinan Nalçacı, "Bugün burada okulumuz öğrencileri ile beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında öğrencilerimize duyarlı çevre, temiz çevre ve kaynaklarımızın geri dönüşümü sağlanması konusunda bir geri sıfır atık projesi toplama şeklinde bir proje geliştirdik" diye konuştu.

"Sıfır Atık Projesi" için geri dönüşüm malzemesi topladıklarını ifade eden 11. sınıf öğrencisi Zeynep Onar, "Okulumuzun oluşturduğu 'Sıfır Atık Projesi' için plastik, cam, geri dönüştürebileceğimiz şeyleri topladık. Çevremizi kirletmemeyi öğrendik. Çünkü çevremizin her bir tarafında atılan her çöp geri dönüştürülebilecek bir çöptür. Bu yüzden bizi okul Müdürümüz Sinan Nalçacı bu güzel projeyi bizimle yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Evimizi nasıl temiz tutuyorsak çevremizi, okulumuzu da her yerimizi temiz tutmalıyız" şeklinde konuştu.