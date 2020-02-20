Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması'na başvuru süreci başladı

Bursa Organize Sanayi Bölgesi (Bursa OSB) ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) tarafından düzenlenen Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması'nın bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde bir lokantada gerçekleştirilen toplantıda konuşan BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan, Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için üretimin şart olduğunu, bunun için de kirletmeden üretmek gibi bir amaçları bulunduğunu ve çevreci firmaları ön plana çıkarıp ödüllendirmek istediklerini söyledi.

BOSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Çevre Komisyonu Başkanı Gaffar İhsan İpeker de çevre konusunda herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini, özellikle sanayicilerin çevrenin bilincine varmalarının önemli olduğunu belirtti.

İpeker, yarışmayı 2015 yılından bu yana "Çevreci Üretim, Temiz Gelecek" sloganıyla düzenlediklerini hatırlatarak, katılım şartlarının uluslararası yarışmalarla aynı olduğunu, Bursa'ya farklılık kazandırmak için çalıştıklarını kaydetti.

BOSİAD yönetiminin çevre konusunda çalışmalarının süreceğini ifade eden İpeker, yarışmanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başvuru süreci başlayan yarışmada başarılı bulunan sanayi tesisleri ödüllendirilecek.