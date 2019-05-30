"Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması" ödül töreni

Bursa Organize Sanayi Bölgesi (Bursa OSB) ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneğinin (BOSİAD) "Çevreci Üretim, Temiz Gelecek" sloganıyla düzenlediği "Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması"nın ödül töreni yapıldı.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi (Bursa OSB) ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneğinin (BOSİAD) "Çevreci Üretim, Temiz Gelecek" sloganıyla düzenlediği "Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması"nın ödül töreni yapıldı.

Kentte bir etkinlik salonunda düzenlenen törende konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, dünyanın ekosisteminin milyonlarca yıllık bir işleyişe sahip olduğunu söyledi.

Canbolat, dünyanın ekosisteminin son 100-150 yılda bozulmaya başladığını belirterek, "Zaman içinde hızlı nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşme gibi somut ögelerin insanoğlunun aklının, gönlünün ve fikrinin doyumsuzlukla kirlenmesiyle başlarda göz ardı edilen ikinci plana atılan çevre sorunları büyüyerek tüm dünyayı tehdit eder bir hal almaya başlamıştır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından BOSİAD tarafından hazırlanan "Yeşil Umut" adlı klip izlenime sunuldu.

Programda, jüri üyeleri ve yarışmaya katılım gösteren firmalara plaket takdim edildi.

Çevreye kirletici etkisi olan tesisler kategorisinde teşvik ödülü almaya hak kazanan Magnetti Marelli, Tredin Oto Donanım, Korteks Mensucat firmalarına ödülleri verildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Tartışma bir anda alevlendi! Husumetlisine kasaptan aldığı satırla saldırdı

Kendi traktörüyle sahili temizleyen muhtar vatandaşların gönlünü fethetti

3 yaşındaki kız çocuğuna ilaç dayağı kamerada

Son dakika! Beşiktaş'ta, "Ayağa kalkmadın" deyip çalışanlarını darp eden mekan sahibine gözaltı!