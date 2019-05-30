Çevreye duyarlı sanayi tesisleri ödüllendirildi
2 saat önce
Bursa Organize Sanayi Bölgesi (Bursa OSB) ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (BOSİAD) 4'üncüsünü bu yıl düzenlediği Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu.
Bursa Organize Sanayi Bölgesi
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:08
(Bursa OSB
) ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (BOSİAD) 4'üncüsünü bu yıl düzenlediği Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu.
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