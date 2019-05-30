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Çevreye duyarlı sanayi tesisleri ödüllendirildi

2 saat önce

Bursa Organize Sanayi Bölgesi (Bursa OSB) ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (BOSİAD) 4'üncüsünü bu yıl düzenlediği Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu.

Çevreye duyarlı sanayi tesisleri ödüllendirildi, System.String[]
Bursa Organize Sanayi Bölgesi (Bursa OSB) ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (BOSİAD) 4'üncüsünü bu yıl düzenlediği Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:08 
Ekonomi
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