Çevreye emek verenleri buluşturan Kadıköy Çevre Festivali'ne başvurular başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevreye emek verenleri buluşturan Kadıköy Çevre Festivali'ne başvurular başladı - Son Dakika

Çevreye emek verenleri buluşturan Kadıköy Çevre Festivali'ne başvurular başladı

6 saat önce

Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında 'Kentte Ekolojik Yaşam' temasıyla gerçekleştirilen ve bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Kadıköy Çevre Festivali'ne başvurular başladı.

Çevreye emek verenleri buluşturan Kadıköy Çevre Festivali'ne başvurular başladı, System.String[]

Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında 'Kentte Ekolojik Yaşam' temasıyla gerçekleştirilen ve bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Kadıköy Çevre Festivali'ne başvurular başladı. "Atıksız Yaşam" sloganıyla 5-7 Haziran 2020 tarihlerinde Selamiçeşme Özgürlük Parkında gerçekleşecek festivale katılımcı olmak için son başvuru tarihi 2 Mart 2020.


Doğaya duyarlı ve farkındalık oluşturmak isteyen tüm demokratik kitle örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, platform ve inisiyatiflerin katılımına açık olan Kadıköy Çevre Festivali'ne başvurular başladı. İlki 2017 yılında düzenlenen ve üç yılda 100 binin üzerinde doğa dostunun ziyaret ettiği festival bu yıl, 5 - 7 Haziran 2020 tarihlerinde Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda yapılacak.


Türkiye'nin en kapsamlı ve en büyük Çevre Festivali'nde birey ve kurumlar, çevre sorunlarına çözüm oluşturmak, ekolojik yaşama dair örnekler sunmak amacıyla bir araya gelecek. Katılımcı kurumların stantları ile yer alacağı festival programının içeriği de her yıl olduğu gibi bu yıl da katılımcılarla birlikte belirlenecek. "Atıksız Yaşam" içeriğinin öne çıkarılacağı festivalde, günlük tüketim alışkanlıkları, al-kullan-at sistemi ile dünya kaynaklarını hızla tüketirken büyüyen atık sorunu, atıksız - sıfır çöp yaşamı, sürdürülebilir bir geleceğin nasıl inşa edilebileceği tartışılacak. Festivalde stant açmak, etkinlik düzenlemek (atölyeler, konserler, paneller, tiyatrolar, doğa gözlemleri gibi ) isteyen herkes, http://cevrefestivali.kadikoy.bel.tr/ adresindeki formu doldurarak başvuru yapabilir. - İSTANBUL

Dünya Çevre Günü, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:28 Kaynak: İHA
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