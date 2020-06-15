Çevreye kamyonla tavuk pisliği döken kişiye 88 bin 500 lira ceza - Son Dakika

Çevreye kamyonla tavuk pisliği döken kişiye 88 bin 500 lira ceza

BURSA - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çevreye kamyonla tavuk ölüsü ve pisliği attığı tespit edilen kişiye 88 bin 500 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Çeltikçi Mahallesi'nde tavuk ölüsü ve tavuk pisliklerinin çevreye atıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, Bursa il Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Koruma Timi ve Çevre Şehircilik il Müdürlüğü ekipleriyle beraber tavuk ölülerinin ve tavuk pisliklerinin atıldığı yerde ve çevresinde yapılan araştırma neticesinde, tavuk ölülerini ve tavuk pisliklerini 10 VY 394 plakalı kamyon ile K.B. isimli şahıs tarafından çevreye atıldığı tespit edildi. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından K.B. isimli kişiye 88. bin 500 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca yasal işlem başlatıldığı bildirildi.