Çevreye kamyonla tavuk pisliği döken şahsa 88 bin 500 lira ceza - Son Dakika

Çevreye kamyonla tavuk pisliği döken şahsa 88 bin 500 lira ceza
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çevreye kamyonla tavuk ölüsü ve pisliği attığı tespit edilen kişiye 88 bin 500 lira ceza kesildi.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çevreye kamyonla tavuk ölüsü ve pisliği attığı tespit edilen kişiye 88 bin 500 lira ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Çeltikçi Mahallesi'nde tavuk ölüsü ve tavuk pisliklerinin çevreye atıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, Bursa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Koruma Timi ve Çevre Şehircilik il Müdürlüğü ekipleriyle beraber söz konusu bölgede inceleme yaptı. Yapılan araştırmada tavuk ölülerinin 10 VY 394 plakalı kamyon ile K.B. isimli şahıs tarafından bölgeye bırakıldığı tespit edildi. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından K.B.'ye 88 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 06:12 Kaynak: İHA
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