Çevreye Kötü Koku Yayan Maddeye İnceleme
37 dakika önce
Kırklareli'nde yol kenarına atılan ve çevreye kötü koku yayan çuvallar içerisindeki madde incelemeye alındı.
Kırklareli
'nde yol kenarına atılan ve çevreye kötü koku yayan çuvallar içerisindeki madde incelemeye alındı.
Alınan bilgiye göre, Babaeski
ilçesinin Müsellim köyü yakınlarında vatandaşlar koku duymaları üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Ekipler bölgede yaptığı incelemede yol kenarına atılmış 27 çuval olduğunu tespit etti.
200 kilogramlık 27 çuvaldan alınan numuneler incelenmek üzere Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na (TÜBİTAK) gönderildi.
Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığı
da olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:33 Kaynak: AA
Fatma Şahin, Pazarda Vatandaşlara Bez Torba Dağıttı
Parayla Poşet Alanlara Tazminat Hakkı Doğuyor
Zihinsel Engelli Gencin Babası, Oğluna Yapılan Cinsel İstismar Skandalını Ortaya Çıkardı
Akaryakıtçılar Kredi Kartından Komisyon Almayı Düşünüyor