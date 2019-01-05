Son Dakika Haberleri: Çevreye Kötü Koku Yayan Maddeye İnceleme

Çevreye Kötü Koku Yayan Maddeye İnceleme

37 dakika önce

Kırklareli'nde yol kenarına atılan ve çevreye kötü koku yayan çuvallar içerisindeki madde incelemeye alındı.

Çevreye Kötü Koku Yayan Maddeye İnceleme, System.String[]
Kırklareli'nde yol kenarına atılan ve çevreye kötü koku yayan çuvallar içerisindeki madde incelemeye alındı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesinin Müsellim köyü yakınlarında vatandaşlar koku duymaları üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler bölgede yaptığı incelemede yol kenarına atılmış 27 çuval olduğunu tespit etti.

200 kilogramlık 27 çuvaldan alınan numuneler incelenmek üzere Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na (TÜBİTAK) gönderildi.

Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:33 Kaynak: AA

Jandarma, Babaeski, Kırklareli, Güncel
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