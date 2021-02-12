Çevreye rahatsızlık veren Afgan mülteciler gözaltına alındı - Son Dakika

Çevreye rahatsızlık veren Afgan mülteciler gözaltına alındı

12.02.2021 14:05

Çevreye rahatsızlık veren Afgan mülteciler gözaltına alındı Yasa dışı yollarla Türkiye girdikleri belirlenen şahıslar sınır dışı edilecek Osmaniye'de çevreye rahatsızlık veren Afgan uyruklu 2 şahıs gözaltına alındı.

Çevreye rahatsızlık veren Afgan mülteciler gözaltına alındı

Yasa dışı yollarla Türkiye girdikleri belirlenen şahıslar sınır dışı edilecek

OSMANİYE - Osmaniye'de çevreye rahatsızlık veren Afgan uyruklu 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi üzerinde 2 Afgan şahsın çevreye rahatsızlık verdiği bilgisini aldı. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler şahısları gözaltına aldı. Ekipler tarafından tercüman eşliğinde sorguya alınan şahısların 5 ay önce insan kaçakçılarına 2 bin dolar vererek yasa dışı yollarla Van üzerinden Türkiye'ye girdikleri bilgisine ulaşıldı. Üzerlerinden resmi makamlarca verilen kimlik çıkmayan şahıslara İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde yapılan parmak izi kontrolünde de kayıt bilgilerine ulaşılamadı.

Kamu düzenini ve güvenliğini tehdit eden şahıslar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce Gaziantep Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Çevreye rahatsızlık veren Afgan mülteciler gözaltına alındı
Çevreye rahatsızlık veren Afgan mülteciler gözaltına alındı
Çevreye rahatsızlık veren Afgan mülteciler gözaltına alındı
Çevreye rahatsızlık veren Afgan mülteciler gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Türkiye, Afgan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çevreye rahatsızlık veren Afgan mülteciler gözaltına alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Genç çiftin ölümünün arkasındaki sır perdesi aralandı! Önce karısını vurmuş, sonra intihar etmiş Gürültü şikayetine giden polis, evde düğün yapan gelin damatla karşılaştı Son Dakika! "Sıramı bekleyeceğim" diyen Kılıçdaroğlu koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı 83 yaşındaki antrenör Aziz Tokat, 58 yıllık takımıyla iki yıllık daha sözleşme imzaladı Yanlışlıkla kürdan yutan Demet Şener ölümden döndü Roma'nın Kolezyum'una benzeyen 1800 yıllık gladyatör alanı arkeoloji dünyasına bomba gibi düştü İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek, 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle yargılanacak Simpsonların yeni kehaneti herkesi şaşkına çevirdi! Koronavirüs aşısını da bildiler
Prof. Dr. İhsan Çiçek'ten İzmir'deki hortum felaketiyle ilgili uyarı: Bu tip olayları görmeye devam edeceğiz Prof. Dr. İhsan Çiçek'ten İzmir'deki hortum felaketiyle ilgili uyarı: Bu tip olayları görmeye devam edeceğiz         
13:26
Kocası tarafından darbedilip boş arazide başına silah dayanan kadın: Çocuklarım için yaşamak istiyorum Kocası tarafından darbedilip boş arazide başına silah dayanan kadın: Çocuklarım için yaşamak istiyorum         
12:24
Binada fuhuş yapıldığını duyan komşular deliye döndü! Tekme tokat birbirlerine girdiler Binada fuhuş yapıldığını duyan komşular deliye döndü! Tekme tokat birbirlerine girdiler         
12:13
ABD'de 130 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi ABD'de 130 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi         
12:02
Dilara Aksüyek ve Onur Bay 4 aylık ilişkilerini noktaladı Dilara Aksüyek ve Onur Bay 4 aylık ilişkilerini noktaladı         
11:47
Başkan Tunç Soyer hortumun vurduğu Çeşme'de: Tablo çok üzücü Başkan Tunç Soyer hortumun vurduğu Çeşme'de: Tablo çok üzücü         
11:33
İntihar girişiminde bulundu, kendisini ikna eden polislerden maske istedi İntihar girişiminde bulundu, kendisini ikna eden polislerden maske istedi         
10:53
Dev kıyma makinesine kolunu kaptıran kadın, hayatını kaybetti Dev kıyma makinesine kolunu kaptıran kadın, hayatını kaybetti         
10:21
Meteoroloji'den İstanbul'da başlayan kar yağışıyla ilgili yeni açıklama: 5 gün boyunca devam edecek Meteoroloji'den İstanbul'da başlayan kar yağışıyla ilgili yeni açıklama: 5 gün boyunca devam edecek         
09:48
Tamer Karadağlı ve sevgilisi Iraz Yıldız, arabada aşk pozu verdi Tamer Karadağlı ve sevgilisi Iraz Yıldız, arabada aşk pozu verdi         
09:38
Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü         
09:34
Kylie Jenner, cinsiyet değiştiren babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptı Kylie Jenner, cinsiyet değiştiren babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptı         
09:09
Dev markaların Türkiye'deki üretim hamlesi, cep telefonu fiyatlarını yarı yarıya düşürecek Dev markaların Türkiye'deki üretim hamlesi, cep telefonu fiyatlarını yarı yarıya düşürecek         
08:59
Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı         
08:33
FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana Rockefeller'a FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana Rockefeller'a "maklube" yaptırdı         
00:10
Hande Erçel'in duş sonrası ıslak saçlı paylaşımı olay yarattı Hande Erçel'in duş sonrası ıslak saçlı paylaşımı olay yarattı         
23:18
Dans videosu nedeniyle kovulduğu iddia edilen spor spikeri Hande Sarıoğlu, yaşananları anlattı Dans videosu nedeniyle kovulduğu iddia edilen spor spikeri Hande Sarıoğlu, yaşananları anlattı         
20:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2021 14:14:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çevreye rahatsızlık veren Afgan mülteciler gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei