Son Dakika Haberleri: Çevreye rastgele ateş açan 3 şüpheli yakalandı
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Çevreye rastgele ateş açan 3 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te çevreye rastgele ateş ettikleri tespit edilen 3 şüpheli polisler tarafından silahlarıyla beraber yakalandı.

Çevreye rastgele ateş açan 3 şüpheli yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te çevreye rastgele ateş ettikleri tespit edilen 3 şüpheli polisler tarafından silahlarıyla beraber yakalandı.


Gaziantep Üniversitesi karşısı kafeler bölgesinden silah sesleri geldiği yönünde bilgiler alınması üzerine, harekete geçen Gaziantep polisi şüpheli şahısların silah sesi gelen ikametin penceresinden rastgele çevreye ateş ettikleri tespit etti. Şahıslar polis tarafından bulundukları ikametten çıkartılarak ateş ettikleri ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı.


Yakalanan şüphelilerin incelemelerinde, H.K.'nin "Uyuşturucu Madde Bulundurmak", Ü.D.'nin "6136 sayılı kanuna muhalefet, kumar oynanması için yer sağlamak, adam öldürmek, uyuşturucu madde bulundurmak", çevreye ateş eden C.A.'nın ise "Basit yaralama, aileye karşı kötü muamele" suçlarından kayıtlarının olduğu anlaşıldı.


Yakalanan 3 şüpheli adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:13 Kaynak: İHA
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