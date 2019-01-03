Son Dakika Haberleri: Çevreye Rastgele Ateş Açan Kişi Gözaltına Alındı

Çevreye Rastgele Ateş Açan Kişi Gözaltına Alındı

49 dakika önce

Antalya'da, evinden pompalı tüfekle dışarıya rastgele ateş eden kişi, operasyonla gözaltına alındı.

Antalya'da, evinden pompalı tüfekle dışarıya rastgele ateş eden kişi, operasyonla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kepez ilçesi Gazi Bulvarı Düdenbaşı Mahallesi 2300. Sokak'ta bir apartman dairesinde çevreye silahla ateş edildiği ihbarı üzerine, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olay yerine çok sayıda Özel Harekat, Terörle Mücadele, Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çelik yeleklerini giyerek, çevre güvenliğini sağlarken, evde bulunan kişilerin ikna edilememesi üzerine Özel Harekat ekipleri, eve operasyon düzenledi. Operasyon sonunda, çevreye ateş açtığı iddia edilen Ç.G. ve yanında bulunan Ç.Ü. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada pompalı tüfek ele geçirildi.

İki aile arasındaki altın anlaşmazlığı iddiasıyla tartışmanın çıktığı, bunun üzerine Ç.G'nin, evinden, tartıştığı ailenin bulunduğu sokağa doğru rastgele ateş açtığı öne sürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:50 Kaynak: AA

Antalya, 3. Sayfa
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