Son Dakika Haberleri: Çevreye rastgele ateş açan şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Çevreye rastgele ateş açan şüpheli yakalandı

Çevreye rastgele ateş açan şüpheli yakalandı

6 saat önce

Elazığ'da çevreye rastgele ateş açan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Çevreye rastgele ateş açan şüpheli yakalandı, System.String[]

Elazığ'da çevreye rastgele ateş açan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Olay, merkeze bağlı Kültür Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahıs, pompalı tüfekle çevreye rast gele ateş ettikten sonra aracıyla olay yerinden kaçtı. Olayda yaralanan olmazken, 2 araç zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma sonucunda olayı C.K. isimli şahsın gerçekleştirdiği ve olay esnasında alkollü olduğu tespit edildi.


Şüpheli, kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Olayda kullanılan tüfek ise, olay mahalline yakın bölgede bir aracın altına atılmış vaziyette ele geçirildi. - ELAZIĞ

Elazığ, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boşanma aşamasındaki eşi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü
Denizli'de uyuşturucu satıcılarının kavgası kanlı bitti: 1 ölü Çöpte köpekler tarafından parçalanmış bebek cesedi bulundu Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 23:33:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çevreye rastgele ateş açan şüpheli yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]