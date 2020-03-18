Çevreye rastgele ateş açarak onlarca insanın hayatını tehlikeye attılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çevreye rastgele ateş açarak onlarca insanın hayatını tehlikeye attılar - Son Dakika

Çevreye rastgele ateş açarak onlarca insanın hayatını tehlikeye attılar

6 saat önce

Çevreye rastgele ateş açarak onlarca insanın hayatını tehlikeye attılar Diyarbakır'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen iki kardeş, araç içerisinde etrafa rastgele ateş açtı.

Çevreye rastgele ateş açarak onlarca insanın hayatını tehlikeye attılar

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen iki kardeş, araç içerisinde etrafa rastgele ateş açtı. Polisin dur ihtarına uymayan kardeşler, ateş açmaları yetmezmiş gibi araçla onlarca insanın hayatını tehlikeye atarak bölgeden kaçtı.

Olay, Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan iki kardeş, araçla babalarının iş yerinin önüne geldikten sonra araçtan çevreye rastgele ateş açıldı. Çevredeki polislerin dur ihtarına uymayan araçtaki kardeşler, polise de silah çekmeye kalkınca, güvenlik güçleri karşılık verdi. Teslim olmaları yönünde yapılan çağrıya uymayan araçtaki zanlılar, onlarca insanın hayatını tehlikeye atarak trafikte kaldırıma çıkıp makas atarak olay yerinden kaçtı.

Yaşan durum vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedilirken, polis zanlıların yakalanması için geniş çapta inceleme başlattı.

Çevreye rastgele ateş açarak onlarca insanın hayatını tehlikeye attılar

Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:50 Kaynak: İHA

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