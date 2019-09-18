Son Dakika Haberleri: Çevreye tehlike arzeden minarenin yıkma işlemi başladı
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Çevreye tehlike arzeden minarenin yıkma işlemi başladı

57 dakika önce

Adana'da üzerinden taşlar düşmesi nedeniyle çevresine tehlike arzeden cami minaresinin yıkımına başlandı.

Adana'da üzerinden taşlar düşmesi nedeniyle çevresine tehlike arzeden cami minaresinin yıkımına başlandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Haşim Dalgıç Caddesi'ndeki Muhammediye Camisine ait 45 yıllık minareden zaman zaman taşlar düşmesi üzerine Yüreğir Müftülüğü tarafından minarede dayanıklılık tespiti için Valiliğe başvuruda bulunuldu.

Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden gelen ekibin incelemesi sonucu, minarede zaman içerisinde oluşan çatlaklar nedeniyle yapının kullanılamayacağına karar verildi.

Karar üzerine yaklaşık 55 metre yükseklikteki minarenin kontrollü yıkımına başlandı.

Yetkililer, yıkım işleminin ardından en kısa sürede yeni bir minare yapılması çalışmalarının başlayacağını belirtti.

Çevreye tehlike arzeden minarenin yıkma işlemi başladı

Yüreğir, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:30 Kaynak: AA
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