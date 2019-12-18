Çevreye ve bütçeye 'sıcak' teknoloji

Isıtma alanında yüksek performansın yanı sıra tasarruf ve çevre dostu özellikleriyle öne çıkan kombiler üretim bantlarından bir bir inmeye başladı.



Doğalgazın yaygın olarak kullanıldığı yerlerde kombi, ısınma için neredeyse tek seçenek olarak görülüyor. Artan ısınma maliyetleri tüketiciyi korkuturken, cihazların güvenliği ve randımanı da önemli bir ayrıntı olarak öne çıkıyor. Yüksek modülasyon oranına sahip olan Premix VZ kombinin, elektronik kumanda tarafından otomatik olarak sağlanan 1/6 oranındaki modülasyonu sayesinde brülör ve frekans kontrollü fan gücü ihtiyaca göre ayarlanabildiği ve böylece cihazın dur/kalk yaparak çalışmasının önüne geçildiği belirtiliyor. Isıtma konforunu artıran bu özellik ile sistem kayıpları minimize edilirken aynı zamanda ateşleme sırasına oluşan zararlı emisyonlar da etkisizleştiriliyor.



Çevre dostu



ErP yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanan tam yoğuşmalı kombi Premix VZ'nin full alev modülasyonu, frekans kontrollü pompası ve fanı enerji tasarrufu sağlayarak tüketicinin cebini de koruduğu belirtilirken, kombide yeni paslanmaz eşanjör bulunduğu bilgisi veriliyor. Cihazın dayanıklı ve uzun ömürlü olmasını sağlayan paslanmaz çelik eşanjörde bulunan 'Cold Burner' teknolojisinin de enerji performansını üst düzeye çıkardığı belirtiliyor.



Bilgilendirmede şunlara değiniliyor: "24, 30, 38 kW olmak üzere 3 farklı kapasite seçeneği ile konutlardan iş yerlerine kadar birçok alanda kullanılabilen Premix VZ, güneş enerjisiyle uyumlu çalışabiliyor. Arıza teşhis ve emniyet sistemlerine sahip olan ürün, zarif tasarımı, kompakt boyutları, dijital paneli ile kullanıcıya kolaylık sağlarken, tasarruf ve konforu da beraberinde getiriyor. Düşük emisyon değerleri ile çevreye ve geleceğe saygılı bir ürün olan tam yoğuşmalı kombi Premix VZ, Daikin Türkiye'nin Hendek'teki tesislerinde üretiliyor." - İSTANBUL