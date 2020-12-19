Çevreye ve hayvanlara zarar verenlere 5 ayda 1,5 milyon lira ceza kesildi - Son Dakika

Çevreye ve hayvanlara zarar verenlere 5 ayda 1,5 milyon lira ceza kesildi

19.12.2020 11:55

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Asayiş Daire Başkanı Levent Tuncer, son 5 ayda çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik ülke genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında 800 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını ve 1,5 milyon lira ceza kesildiğini söyledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Asayiş Daire Başkanı Levent Tuncer, son 5 ayda çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik ülke genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında 800 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını ve 1,5 milyon lira ceza kesildiğini söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Tuncer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla merkezde şube müdürlüğü, illerde ise büro amirliği olarak Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Birimi kurulduğunu söyledi.

Temmuz ayında bu birimlerde çalışacak personele Ankara'da eğitim verdiklerini, gerekli araç ve malzeme teminini gerçekleştirdiklerini belirten Tuncer, Emniyet Teşkilatı'nın yeni biriminin, 1 Ağustos itibarıyla faaliyetlerine başladığını bildirdi.

Tuncer, bu birimde görevlendirilen 1981 personelden yüzde 60'ının, özellikle üniversitelerin veterinerlik bölümünden mezun, çevre, doğa ve hayvanlara merakı ve ilgisi olanlardan oluştuğunu ifade etti.

Aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi çalışmaları kapsamında hazırlanan Kadın Destek (KADES) uygulamasından büyük fayda gördüklerine işaret eden Tuncer, hayvana eziyet, çevre ve doğaya zarar verme durumlarına şahit olan vatandaşın ihbarda bulunabilmeleri amacıyla Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasını geliştirdiklerini söyledi.

"60 binden fazla indirilen HAYDİ'den 6 bin 700 ihbar geldi"

Tuncer, vatandaşların telefonlarına indirip kayıt formunu doldurduktan sonra kullanmaya başladıkları HAYDİ'den çevre, doğa ve hayvanlara yapılan kötü muameleyle ilgili ihbarda bulunabildiklerini anlattı.

HAYDİ üzerinden yapılan ihbarlara fotoğraf da eklenebildiğine işaret eden Tuncer, şu ifadeleri kullandı:

"Kullanılmaya başlanmasından bu yana yaklaşık 5 ay geçti. Bu süreçte 60 binden fazla indirilen uygulama aracılığıyla 6 bin 700 ihbar geldi. Yüzde 70'i direkt bizi ilgilendiren konular. Bu da bizim için memnuniyet verici. Yaklaşık 1,5 milyon liralık ceza kesildi. Hayvanlarla ilgili 5199 sayılı Kanun var. Öncelikle bu kanunu kullanıyoruz. Onun dışında olayın niteliğine göre Kabahatler Kanunu'na aykırılıktan yazdığımız cezalar var. Bir de Türk Ceza Kanunu'ndaki karşılığı var. Yaklaşık 800 kişiye de adli ve idari işlem yapıldı.

Emniyetin yeni birimi ve HAYDİ uygulamasına ilişkin vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Tuncer, "Çevre, doğa içinde yaşadığımız bir ortam. Burayı en güzel süsleyen de herhalde hayvanlardır. İçinde insan sevgisi olan birinin, aynı derecede hayvan, çevre ve doğayı da seveceğine inanıyorum. Bu anlamda, olmazsa olmaz üçlüye özen göstermeliyiz ve zarar vermemeliyiz. Onlarla birlikte yaşayacağız, yaşamak zorundayız. Onlar bu tabiatın güzellikleri." diye konuştu.

"Bu büroda çalışmak gurur verici"

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amiri Komiser Sinem Arslan ise Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olduğunu söyledi.

Genellikle hayvana eziyet, hayvanın bakımını ihmal etmek gibi ihbarların geldiğini belirten Arslan, ihbarları değerlendirerek adli ve idari işlem yaptıklarını bildirdi.

"Pitbull", "dogo arjantin" türü "yasaklı ırk" köpeklerle ilgili bakım, besleme ve üretme gibi ihbarları da değerlendirdiklerini ifade eden Arslan, Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü ve ilgili belediye ekipleriyle iş birliği içinde hareket ettiklerini anlattı.

"Mezun olduğumdan beri veteriner hekimliğimi kullanabileceğim bir alanda görev almayı çok istemiştim. Bu yüzden yeni kurulan bu büroda çalışmak gerçekten gurur verici." diyen Arslan, vatandaşlardan destek gördüklerini ifade etti.

Arslan, görevleri arasında yer almamasına rağmen sosyal sorumluluk projesi kapsamında gönüllü olarak sokak hayvanlarını beslediklerini bildirdi.

Çevreye ve hayvanlara zarar verenlere 5 ayda 1,5 milyon lira ceza kesildi
Çevreye ve hayvanlara zarar verenlere 5 ayda 1,5 milyon lira ceza kesildi
Çevreye ve hayvanlara zarar verenlere 5 ayda 1,5 milyon lira ceza kesildi
Çevreye ve hayvanlara zarar verenlere 5 ayda 1,5 milyon lira ceza kesildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Levent Tuncer, Ankara, Asayiş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çevreye ve hayvanlara zarar verenlere 5 ayda 1,5 milyon lira ceza kesildi - Son Dakika


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