Çevreye ve insana zarar vermeyen deterjan yapmayı öğrendiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevreye ve insana zarar vermeyen deterjan yapmayı öğrendiler - Son Dakika

Çevreye ve insana zarar vermeyen deterjan yapmayı öğrendiler

6 saat önce

Nilüfer Kent Konseyi'nin EKODER iş birliğiyle düzenlediği doğal deterjan yapım atölyesine katılanlar, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen temizlik maddesi yapmayı öğrendi.

Çevreye ve insana zarar vermeyen deterjan yapmayı öğrendiler, System.String[]

Nilüfer Kent Konseyi'nin EKODER iş birliğiyle düzenlediği doğal deterjan yapım atölyesine katılanlar, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen temizlik maddesi yapmayı öğrendi.


Nilüfer Kent Konseyi Kırsal Alan Çalışma Grubu, EKODER iş birliğiyle doğal deterjan yapım atölyesi düzenledi. İlgi gören atölyede Kimya Mühendisi Sami Ergüzen, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen, ekonomik deterjan ve temizlik maddelerinin yapımını, uygulamalı olarak katılımcılara anlattı. Sabun, çamaşır ve yemek sodası, alkol, limon tuzu, peroksit ve sirke kullanarak deterjan ve temizlik maddesi elde eden Ergüzen, diğer birçok temizlik maddesinin nasıl yapıldığını da paylaştı.


Temizlik maddelerinin günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade eden Sami Ergüzen, "Bugün kullandığımız malzemelerden doğaya ve insan sağlığına zarar vermeyen, piyasadaki ürünlerin yarı fiyatına çok sayıda temizlik maddesi elde edebiliriz. Cam temizleyici, çamaşır makinesi deterjanı, tuvalet temizlik maddesi, bulaşık makinesi deterjanı, koku giderici, kumaş temizleyici bunlardan sadece birkaçı" dedi. - BURSA

Kent Konseyi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 09:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Zerrin Özer, nikahtan 36 saat sonra ayrılık kararı aldığı Murat Akıncı ile boşandı
İmamoğlu, gelen tepkiler üzerine kameralar karşısına geçti: Kayak yapmak zil takıp oynamak değil Boluspor, Erkan Süer'in transferi için Galatasaray'la anlaştıklarını açıkladı 4 engelli çocuğuyla oturduğu ev yıkılacak olan hurdacı: Kimse ev vermiyor, çaresizim

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 16:06:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çevreye ve insana zarar vermeyen deterjan yapmayı öğrendiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]