Çevreyi Dakikalarca Çevreyi Kolaçan Edip Kaşla Göz Arasında Aracın Camını Kırdı

Antalya'da iki ev, otomobil ve motosiklet hırsızlığına karıştığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Antalya'da iki ev, otomobil ve motosiklet hırsızlığına karıştığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin hırsızlık öncesi bisikletle bölgede yaptığı keşfin ardından sert bir cisimle aracın camını kırıp içinden çantayı alarak uzaklaştığı anlar kameralara yansıdı. Hırsızın çevrede kimsenin olmadığı anı kolladığı sırada aracın başında cep telefonuyla konuşur gibi yapması dikkat çekti.



Edinilen bilgiye göre Muratpaşa ve Kepez ilçesinde çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarından yola çıkarak, olayları gerçekleştiren şüphelilerin B.G, F.K. ve M.B olduğunu belirledi. 3 şüpheli polisin operasyonuyla gözaltına alındı.



Çeşitli suçlardan suç kaydı bulunan şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Otomobilden hırsızlık olayına karışan B.G'nin olaydan önce bisikletiyle keşif yaptığı öğrenildi. Şüphelinin otomobilin başında bir süre beklediği kimsenin gelmediği anda sert bir cisimle ön camı kırıp içerideki çantayı alması kameralara yansıdı. - ANTALYA

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