Çevreyi katleden şirkete ağır ceza - Son Dakika

Bursa'da jandarma tarafından çevreyi kirlettiği tespit edilen kamyonun şirketine Büyükşehir Belediyesi Çevre Denetleme Şube ekipleri tarafından 265 bin 500 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Devecikonağı mahallesinde çevreye harfiyat atıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri bölgede inceleme başlattı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığı'nca Kanlıçınar bölgesine yapılan planlı çalışmalar sonucunda bir şirkete ait kamyonun hafriyat getirerek döktüğünün görülmesi üzerine araç suç üstü yakalandı. Kaçak döküm yapan şirkete Büyükşehir Belediyesi Çevre Denetleme Şube Ekiplerince 265 bin 500 lira idari para cezası kesildi. - BURSA