Çevreyi kirleten 2 şüpheli gözaltına alındı
6 saat önce
Lüleburgaz ilçesinde meraya kamyonla çöp döken 2 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:08 Kaynak: AA
Lüleburgaz ilçesinde meraya kamyonla çöp döken 2 şüpheli yakalandı.
Akçaköy'de meraya kamyonlar ile çöp atılarak çevrenin kirletildiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, bölgede çalışma başlattı.
Ekipler S.B. ile H.M.B'nin meralık alanda dikkat çekmemek için seyir halindeyken kamyonlarının damperlerini kaldırarak çöpleri boşalttıklarını tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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