Çevreyi kirleten 2 şüpheli gözaltına alındı

Ekipler S.B. ile H.M.B'nin meralık alanda dikkat çekmemek için seyir halindeyken kamyonlarının damperlerini kaldırarak çöpleri boşalttıklarını tespit etti.

Akçaköy 'de meraya kamyonlar ile çöp atılarak çevrenin kirletildiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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