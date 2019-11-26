Son Dakika Haberleri: Çevreyi kirleten 2 şüpheli gözaltına alındı
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Çevreyi kirleten 2 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Lüleburgaz ilçesinde meraya kamyonla çöp döken 2 şüpheli yakalandı.

Çevreyi kirleten 2 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Lüleburgaz ilçesinde meraya kamyonla çöp döken 2 şüpheli yakalandı.

Akçaköy'de meraya kamyonlar ile çöp atılarak çevrenin kirletildiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Ekipler S.B. ile H.M.B'nin meralık alanda dikkat çekmemek için seyir halindeyken kamyonlarının damperlerini kaldırarak çöpleri boşalttıklarını tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Lüleburgaz, Jandarma, Akçaköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:08 Kaynak: AA
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