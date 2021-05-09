Çevreyi kirleten geri dönüşüm tesislerine sıkı denetim - Son Dakika

Çevreyi kirleten geri dönüşüm tesislerine sıkı denetim

Çevre kirliliğine neden olan 26 işletmenin faaliyetinin durdurulduğu, 32 işletmeye 7 milyon 900 bin lira para cezası uygulandığı Adana'da denetimler arttı

Yakılan ve gelişigüzel atılan çöpler drone ile havadan görüntülendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanı Barış Ecevit Akgün:

"181 ton atığı kaldırıp lisanslı tesislere aktardık"

ADANA - Çevre kirliliğine neden olan 26 işletmenin faaliyetinin durdurulduğu, 32 işletmeye 7 milyon 900 bin lira para cezası uygulandığı Adana'da, plastik geri dönüşüm tesislerinde denetimler ve işlendikten sonra gelişigüzel atılan atık çöplerin kaldırılma işlemi devam ediyor.

Adana'da, son günlerde özellikle plastik geri dönüşüm işletmelerinden kaynaklanan atıkların, çevreye gelişigüzel dökülerek bertaraf edildiğine ilişkin haberler gündeme geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Denetim ekiplerini bölgeye gönderdi.

Atık geri kazanımı konusunda faaliyet gösteren 133 tesiste yapılan denetimlerde, Çevre Kanunu gereğince alınması gereken Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi olmadan çalıştığı tespit edilen 26 işletmenin faaliyeti durduruldu. Toplam 32 işletmeye 7 milyon 900 bin lira idari para cezası uygulandı.

Plastik geri dönüşüm tesislerinde denetimler sürerken atık çöplerin kaldırılması işlemi de devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanı Barış Ecevit Akgün, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla bölgeye ekiplerin geldiğini belirterek, "Geçtiğimiz 2 hafta boyunca yaklaşık 139 işletmeyi denetledik ve bu kontrollerde Çevre Kanununa göre alınması gereken 'Geçici faaliyet belgesi ve çevre izin, lisans belgesi' olmadığını tespit ettiğimiz 29 işletme hakkında faaliyetten men kararı aldık. Geçtiğimiz hafta bunların mühürleme işlemini gerçekleştirdik. Belgeleri olan işletmelerinde mevzuata uygun olarak faaliyet gösterdiklerine dair kontrollerimiz devam ediyor" dedi.

"181 ton atığı kaldırdık"

Bu denetim ve incelemeler sonucunda çevre mevzuatlarına aykırılık tespit edilirse buna ilişkin idari yaptırımları da uygulayacaklarını ifade eden Akgün, "Denetimlerde 32 işletmeye toplam 7 milyon 900 bin lira civarında çevre kanununa göre idari para cezası uyguladık. Öte yandan kanal boyuna atık atanlara yönelik yaptığımız kontrollerde de bu döküm işlemini yaptığımız şahıslar hakkında 466 bin lira para cezası uyguladık. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığına haklarında suç duyurusunda bulunduk. Bir taraftan çevre denetimlerimizi gerçekleştirirken diğer taraftan da muhtelif bölgelerdeki atıkları kaldırma çalışmasını sürdürüyoruz. 181 ton atığı kaldırarak lisanslı geri dönüşüm tesislerine göndermeyi sağladık. Konuyla ilgili denetimlerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.