Son Dakika Haberleri: Çevreyi kirletenlere 2019'da verilecek cezalar belli oldu

Çevreyi kirletenlere 2019'da verilecek cezalar belli oldu

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2019'da çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezaları belirlendi.

Çevreyi kirletenlere 2019'da verilecek cezalar belli oldu, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2019'da çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezaları belirlendi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:45 

Ekonomi
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