Çevreyi kirletenlere 2019'da verilecek cezalar belli oldu
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2019'da çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezaları belirlendi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2019'da çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezaları belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:45
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Çevreyi Kirletenlere 2019'da Verilecek Cezalar Belli Oldu
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