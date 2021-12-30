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Çevreyi kirletenlere 2022'de verilecek cezalar belli oldu - Son Dakika

Çevreyi kirletenlere 2022'de verilecek cezalar belli oldu

30.12.2021 20:35
Çevreyi kirletenlere 2022'de verilecek cezalar belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, 2022'de çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezaları belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, 2022'de çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezaları belirlendi.

Bakanlıkça, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, ilgili kanuna aykırı davranan kişi ve kuruluşlara 2022'de kesilecek para cezaları, belirlenen yeniden değerleme oranı olan yüzde 36,20 oranında artırıldı.

1 Ocak 2022'den itibaren egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahipleri 2 bin 815, ancak aynı aracın yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olması durumunda motorlu taşıt sahipleri 5 bin 633 lira ceza ödeyecek.

Ayrıca, taşıtı imalatında bulunan egzoz gazı emisyon kontrol sistemi olan katalitik konvertör/katalizör/dizel partikül filtresi olmadan kullanan motorlu taşıt sahibine 2 bin 815 lira ceza verilecek.

Egzoz Gazı Emisyon Yetki Belgesi bulunan ancak yetkilendirme sonrasında ilgili yönetmelikle düzenlenen şartları kaybettiği tespit edildiği halde ölçüme devam eden veya tekniğine ve belirlenen kurallara aykırı ölçümler yapanlara 11 bin 266 lira ceza uygulanacak.

Hava kirliliği yönünden önemli etkileri nedeniyle kurulması ve işletilmesi yönetmelikle izne tabi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kuran ve işleten, iznin iptal edilmesine rağmen kurmaya ve işletmeye devam eden, bu tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapan veya yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlar 131 bin 516 lira ceza ödeyecek.

Bu tesislerde emisyon miktarları yönetmelikle belirlenen sınırları aşıyorsa ödenecek idari para cezası 263 bin 49 lira olacak.

Benzin ve naftanın depolanması, dolumu ve tankerlerle nakliyesine ilişkin terminaller, dolum adaları veya akaryakıt istasyonlarında kullanılan her türlü düzenek, tesis ile tankerlerden salınan uçucu organik bileşiklerin kontrolüne ilişkin Bakanlıkça belirlenen esas ve kriterlere uymayan, terminaller veya dolum adaları için 81 bin 720 lira, akaryakıt istasyonları için 40 bin 860 lira, tankerler için 4 bin 86 lira idari para cezası kesilecek.

Katı yakıt özelliklerini sağlamayan yakıtları ithal eden veya satanlara, katı yakıtların depolanması, taşınması, yüklenmesi, boşaltılması veya torbalanmasına ilişkin düzenlemelere uymayanlara 22 bin 537 lira, belgelerin veya izinlerin alınmaması durumunda 33 bin 806 lira idari para cezası verilecek.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlar da her bir ihlal için 54 bin 783 lira ödeyecek.

Kurulması zorunlu atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara 328 bin 819 lira idari para cezası uygulanacak.

Standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olan konutlar için ceza miktarı 2 bin 171 lira, ulaşım araçları için 6 bin 555 lira, iş yerleri ve atölyeler için 21 bin 903 lira, fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için de 65 bin 750 lira olacak.

Yeni düzenlemeyle denizi kirleten tüm deniz araçlarına yönelik cezalar da groston başına artırıldı.

Atıkları önlem almadan toprağa verenlere 131 bin 516 lira ceza

İlgili kanunda ve yönetmelikte öngörülen standartlara aykırı veya önlemleri almadan atıkları toprağa verenlere 131 bin 516 lira, bu fiilin konutlarla ilgili işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için 3 bin 267 lira ceza verilecek. Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye ait olacak.

Biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere ve ilan edilen Özel Çevre Koruma Bölgeleri için tespit edilen koruma ve kullanma esaslarına aykırı davrananlara ve sulak alanlar için yönetmelikle belirlenen koruma ve kullanım usul ve esaslarına aykırı davrananlara 109 bin 593 lira ceza verilecek.

- Ormana yakın yerde kanuna aykırı anız yakanların cezası 5 kat artacak

Kanuna aykırı olarak anız yakanlar ise her dekar için 109,49 lira ödeyecek. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda ceza 5 kat artırılacak.

Kanundaki koruma esaslarına aykırı olarak içme ve kullanma suyu koruma alanlarına, kaynağın kendisine ve bu kaynağı besleyen yer üstü ve yer altı sularına, sulama ve drenaj kanallarına atık boşaltanlara 263 bin 49 lira idari para cezası verilecek. Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için ceza miktarı 6 bin 555 lira olacak.

İlgili mevzuatlardaki usul ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar kullanan veya bertaraf edenlere 122 bin 580 liradan 490 bin 320 liraya kadar ceza verilecek, ithal edenler ise 408 bin 600 lira ödeyecek.

Umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere 1362 lira ceza

Öte yandan umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlerin cezası 1362 lira olarak belirlendi.

Düzenlemeyle tehlikeli atıkların ülkeye girişini sağlayanlar, kanuna aykırı şekilde toplayanlar, depolayanlar, ihraç edenlere yönelik ceza miktarları da artırıldı.

Usul ve esaslara aykırı plastik poşet verdiği tespit edilen satış noktalarına ceza

Plastik poşetleri ilgili mevzuata aykırı ücretsiz verdiği veya Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak plastik poşet verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 22,53 lira, elektronik ortamda satış yapanlara ise 4 bin 86 liradan 40 bin 860 liraya kadar ceza verilecek.

Ayrıca bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı plastik poşetleri üretene, tedarik edene, üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciye ve/veya ithalatçıya 20 bin 430 lira, geri kazanım katılım payına ilişkin belirlenen esaslara uymayanlara da 2 bin 43 lira ceza uygulanacak.

Sera gazı emisyonlarının takibine ilişkin yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak, sera gazı emisyonu izleme planını sunmayanlar veya süresi içerisinde güncellemeyenlerin ödeyeceği ceza miktarı 32 bin 688 lira, doğrulanmış sera gazı emisyonu raporunu süresi içerisinde sunmayanların ceza miktarı da 49 bin 32 liraya yükseldi.

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Para Cezası, Plastik, Tebliğ, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çevreyi kirletenlere 2022'de verilecek cezalar belli oldu - Son Dakika
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