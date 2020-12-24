Çevreyi kirletenlere verilecek cezalar arttırıldı - Son Dakika

Çevreyi kirletenlere verilecek cezalar arttırıldı

24.12.2020 15:51
Çevreyi kirletenlere verilecek cezalar arttırıldı, System.String[]

Umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere uygulanan 351 liralık ceza 382 liraya, egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara verilen ceza ise 1895 liradan 2 bin 67 liraya çıkarıldı.

Umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere uygulanan 351 liralık ceza 382 liraya, egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara verilen ceza ise 1895 liradan 2 bin 67 liraya çıkarıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait "2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ ile, çevreye kirletenlere 1 Ocak 2021'den itibaren uygulanacak para cezalarına ilişkin miktarlar belirlendi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, 2021'de umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere uygulanan 351 liralık ceza, 382 liraya yükseldi. Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara verilen ceza ise 1895 liradan 2 bin 67 liraya çıkarıldı.

Naylon poşetlerden ücret almayan satış noktalarının her bir metrekaresi için uygulanan 15 lira 16 kuruşluk ceza miktarı, 2021 yılı için 16 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Hava kirliliğine sebep olan işletmelere 96 bin 561 lira ceza

Hava kirliliğine sebep olan işletmelere verilen para cezası, 88 bin 499 liradan 96 bin 561 liraya çıkarıldı.

Gürültü kirliliğinin önlenmesi amacıyla, konutlarda vatandaşın sebep olduğu gürültü kirliliğine yönelik uygulanan 1461 liralık ceza miktarı ise 2021'de 1594 lira olarak uygulanacak.

Araçlarda abart egzoz kullananlara verilen 4 bin 412 liralık ceza, 4 bin 813 liraya, iş yeri ve atölyede gürültü kirliliğine sebep olanlara verilen ceza da 14 bin 740 liradan 16 bin 82 liraya yükseldi.

Eğelence mekanlarındaki gürültüye 48 bin 275 lira ceza

Eğlence mekanlarında gürültüye sebep olan işletmecilere verilen 44 bin 245 liralık ceza da yeni yılda 48 bin 275 lira olarak uygulanacak.

Anız yakanlara dekar başına kesilen 73 lira 68 kuruşluk ceza miktarı, 80 lira 39 kuruşa çıkarılırken, yasalara aykırı kum, çakıl alanlara yönelik cezalar da metreküp başına 442 lira 49 kuruştan 482 lira 80 kuruşa yükseldi.

Atıklarını toprağa dökerek kirliliğe sebep olanlara verilen 88 bin 499 liralık ceza miktarı, 2021'de 96 bin 561 lira olacak.

Tehlikeli atıkları, kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak bertaraf edenlere, 2021'de, 1 milyon 207 bin 155 bin liradan 12 milyon 71 bin 49 liraya kadar ceza uygulanacak.

Kurulması zorunlu olan atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara uygulanan ceza, 221 bin 267 liradan 241 bin 424 liraya çıkarıldı.

Özel çevre koruma bölgelerinde kullanma esaslarına aykırı hareket edenlere yönelik 73 bin 747 liralık ceza 80 bin 465 liraya, sulak alanları doldurup, kurutarak arazi kazanmaya çalışanlara uygulanan 368 bin 789 liralık ceza ise 402 bin 385 liraya yükseltildi.???????

Tebliğ, Gazete, Ocak, Ceza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çevreyi kirletenlere verilecek cezalar arttırıldı - Son Dakika


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