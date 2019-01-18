Çevreyi korumaya 133,4 milyar lira harcadık
33 dakika önce
Türkiye çevreyi korumak için 2013-2017'yi kapsayan 5 yıllık dönemde, 133 milyar 400 milyon 528 bin 455 lira harcadı.
Türkiye çevreyi korumak için 2013-2017'yi kapsayan 5 yıllık dönemde, 133 milyar 400 milyon 528 bin 455 lira harcadı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:40
Fenerbahçeli Taraftarlar, Islam Slimani ve Yassine Benzia'yı Islıkladı
Ümraniyespor'a Galibiyeti Getiren Golü Atan Yasir Subaşı'nın Fenerbahçe Altyapısında Yetişmesi Dikkat Çekti
AK Parti'li Belediye Başkanı Böyle Oy İstedi: Kazanamazsak Kazığa Oturturlar
5 İşçinin Hayatını Kaybettiği Siteler'de Suriyeli İşçilerin Dramı