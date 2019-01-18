Son Dakika Haberleri: Çevreyi korumaya 133,4 milyar lira harcadık

Çevreyi korumaya 133,4 milyar lira harcadık

33 dakika önce

Türkiye çevreyi korumak için 2013-2017'yi kapsayan 5 yıllık dönemde, 133 milyar 400 milyon 528 bin 455 lira harcadı.

Çevreyi korumaya 133,4 milyar lira harcadık, System.String[]
Türkiye çevreyi korumak için 2013-2017'yi kapsayan 5 yıllık dönemde, 133 milyar 400 milyon 528 bin 455 lira harcadı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:40 

Türkiye, Ekonomi
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