Çevreyi rahatsız eden alkollü şahıs müdahaleye gelen polislere saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Çevreyi rahatsız eden alkollü şahıs müdahaleye gelen polislere saldırdı

18.10.2022 11:00
Çevreyi rahatsız eden alkollü şahıs müdahaleye gelen polislere saldırdı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıs kendisine müdahale etmeye gelen polislere saldırdı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıs kendisine müdahale etmeye gelen polislere saldırdı. Güçlükle gözaltına alınan şahıs, polislere "ben ne yaptım ya" diyerek tepki verdi.

Olay, Şuhut ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Prof. Dr. Veysel Eroğlu İş Merkezi önünde alkollü bir şahsın çevreye rahatsızlık verdiği ihbarını alan polis ekipleri bölgeye gitti. Olay yerinde bir şahsın sürekli bağırarak küfürler ettiğini gören ekipler şüpheliyi sakin olması konusunda uyardı. Ancak alkollü şahıs polislere bir anda tekme ve yumruklarla saldırdı. Bunun üzerine bölgeye takviye ekipler istendi. Olay yerine gelen destek ekiplerle şahıs güçlükle gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada isminin Muhammet I. olduğu belirlenen şahıs sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürüldü. Şahsın gözaltına alınıp polis aracına bindirildiği esnada direnmeye devam ettiği dikkatlerden kaçmazken, şahıs kendisini yakalayan polislere ise küfür etmeyi sürdürdü. Muhammet I.'nın "ben ne yaptım ya" demesi dikkat çekti.

Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Jandarmanın okul öğrencilerine yönelik trafik eğitimleri sürüyor Jandarmanın okul öğrencilerine yönelik trafik eğitimleri sürüyor Son dakika haberi: Jandarma bin 100 adeta kaçak sigara ele geçirdi Son dakika haberi: Jandarma bin 100 adeta kaçak sigara ele geçirdi AFAD'da göreve yeni başlayan personellere eğitim AFAD'da göreve yeni başlayan personellere eğitim
Kaynak: İHA

Veysel Eroğlu, Karahisar, Şuhut, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çevreyi rahatsız eden alkollü şahıs müdahaleye gelen polislere saldırdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:48 Ege Denizi'nde Kuşadası açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! İzmir ve Aydın'da hissedildi
13:29 Yedek kulübesinde sigara içerek skandala imza atan ünlü futbolcu Nainggolan, Royal Antwerp'te kadro dışı bırakıldı
13:04 Oğlunun "Anne hep bir yerlerin konuşuluyor" dediği Songül Karlı'nın son paylaşımı hayranlarından tam not aldı
12:57 Samsun'da eşinden ayrı yaşayan şahıs, kızının evinin önüne giderek tabancayla kendini vurdu
13:00 Sevdiği kadını aramak için Esra Erol'a gitti! İki daire parası yedirdiği hayat kadınının sözleri şok yaşattı
12:53 Bakan Soylu duyurdu! 59 ilde FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik başlatılan dev operasyonda 543 kişi gözaltına alındı
12:46 Esenyurt'ta bir sitenin güvenlik görevlisi, evli kadına mesaj atınca olanlar oldu! Öfkeli koca, görevliyi tekme tokat dövdü
12:48 Yunan siyasetçi Eva Kaili'den skandal sözler: Türk sahil güvenlik görevlileri, botlarının kıyıya ulaşmasını engelleyerek göçmenlere şiddet uyguluyor
12:15 "Toprak altında biri var" diyerek ihbarda bulundu; polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri seferber oldu! Gerçek ise sonradan ortaya çıktı
12:13 Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumsuz sonuçlandı! Avcılar Belediyesi işçileri greve başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 14:06:19. #1.13#
SON DAKİKA: Çevreyi rahatsız eden alkollü şahıs müdahaleye gelen polislere saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement