Çevreyi rahatsız eden alkollü şahıs müdahaleye gelen polislere saldırdı

Polislere saldırdı sonra 'ben ne yaptım ya" dedi

Alkollü şahıs güçlükle gözaltına alındı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde alkolü fazla kaçırıp çevreye rahatsızlık veren şahıs kendisine müdahale etmeye gelen polislere saldırdı. Güçlükle gözaltına alınan şahsın polislere 'be ne yaptım ya" demesi ise akıllara durgunluk verdi.

Olay, Şuhut ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Profesör Dr. Veysel Eroğlu İş Merkezi önünde alkollü bir şahsın çevreye rahatsızlık verdiği ihbarını alan polis ekipleri bölgeye gitti. Olay yerinde bir şahsın sürekli bağırarak küfürler ettiğini gören ekipler şüpheliyi sakin olması konusunda uyardı. Ancak alkollü olan şahıs polislere biranda tekme ve yumruklarla saldırdı. Bunun üzerine bölgeye takviye ekipler istendi. Olay yerine gelen destek ekiplerle şahıs güçlükle gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada isminin Muhammet I., olduğu belirlenen şahıs sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürüldü. Şahsın gözaltına alınıp polis aracına bindirildiği esnada direnmeye devam ettiği dikkatlerden kaçmazken, şahıs kendisini yakalayan polislere ise küfür etmeyi sürdürdü. Muhammet I.'nın yaşanan onca şeye rağmen 'ben ne yaptım ya" demesi ise akıllara durgunluk verdi.

Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.