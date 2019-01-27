Son Dakika Haberleri: Çevreyi Rahatsız Eden Ehliyetsiz ve Alkollü Sürücüye 4 Bin 128 Lira Ceza

Çevreyi Rahatsız Eden Ehliyetsiz ve Alkollü Sürücüye 4 Bin 128 Lira Ceza

1 saat önce

ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesinde, otomobilinde yüksek sesle müzik dinleyen ehliyetsiz ve alkollü sürücüye toplam 4 bin 128 lira para cezası kesildi.

Çevreyi Rahatsız Eden Ehliyetsiz ve Alkollü Sürücüye 4 Bin 128 Lira Ceza, System.String[]
ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesinde, otomobilinde yüksek sesle müzik dinleyen ehliyetsiz ve alkollü sürücüye toplam 4 bin 128 lira para cezası kesildi. 

Olay, sabaha karşı 05.30 sıralarında meydana geldi. Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, köprü girişinde Efkan B.(29) yönetimindeki 45 RU 145 plakalı otomobili durdurdu. Efkan B.'nin yapılan kontrolünde 2.78 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğunu tespit edildi. Aracı bağlanarak otoparka alınan Efkan B.'ye alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak ile yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık vermekten 4 bin 128 lira idari para cezası uygulandıÇ - Çaycumazonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:02 Kaynak: DHA

Polis, Çaycuma, Güncel
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