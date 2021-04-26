Çevreyi ve bütçeyi koruyan tesiste üretim başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesinin, Zafer Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle kurduğu, Hafriyat toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi'nde üretim başladı. Bu tesisin hem çevreye hem de kamu bütçesine katkı sağladığını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk, inşaat-yıkıntı atıklarının geri kazanımı sağlanarak belediyenin çalışmalarında kullanıldığını vurguladı.

Çevreci yatırımlarıyla dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediyesi, önemli bir projenin daha startını verdi. Zafer Kalkınma Ajansı'nın 'Sürdürülebilir temiz bir çevre için geri kazanıyoruz' projesi ile yüzde 30 hibe alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesine bağlı Emlakdere Mahallesi'nde bulunan Kersen Hafriyat depolama alanına İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi kurdu. Üretime başlayan tesiste, inşaat, tadilat, hafriyat atıkları geri kazanım ile dolgu malzemesi olarak tekrar üretime kazandırılıyor.

"Hafriyat atıkları üretime kazandırılıyor"

Tesiste yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün önderliğinde çevreci yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda faaliyete geçen tesisimizde, mobil kırma eleme makinemiz ile alanda depolanan hafriyat toprağı ve inşaat atıklarının kırılması sonucu muhtelif ebatlarda dolgu malzemesi elde ediyoruz. Ayrıca alanda hafriyat ve nebati toprağını da geri kazanmaktayız. Geri kazandığımız bu hafriyat ve nebati toprağı Kent Estetiği Dairesi Başkanlığımızın şehrimizin muhtelif yerlerinde yapmakta olduğu park ve yeşil alan düzenlemesinde kullanılması için kendilerinin hizmetine sunuyoruz" dedi. - MANİSA