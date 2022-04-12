Çevreyi zifte bulayan şantiyenin çalışmaları durduruldu - Son Dakika
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Çevreyi zifte bulayan şantiyenin çalışmaları durduruldu

12.04.2022 13:26

- Çevreyi zifte bulayan şantiyenin çalışmaları durduruldu Edirne'de çevreyi kirleten ÇED'siz şantiyenin çalışmaları durduruldu Edirne'nin Hasanağa Köyü kırsalında tarım arazileri üzerinde faaliyet gösteren asfalt şantiyesinin kimyasal bitüm malzemesi ile dolu 1500 tonluk havuzunun yıkılması...

- Çevreyi zifte bulayan şantiyenin çalışmaları durduruldu

Edirne'de çevreyi kirleten ÇED'siz şantiyenin çalışmaları durduruldu

EDİRNE - Edirne'nin Hasanağa Köyü kırsalında tarım arazileri üzerinde faaliyet gösteren asfalt şantiyesinin kimyasal bitüm malzemesi ile dolu 1500 tonluk havuzunun yıkılması sonucu çevreye zarar vermesiyle birlikte şantiyenin ÇED'siz olduğu anlaşılıp çalışmaları durduruldu.

Edirne'ye bağlı Hasanağa Köyünde geçtiğimiz 6 Nisan günü öğle saatlerinde asfalt şantiyesine ait 1500 tonluk 'bitüm' malzemesiyle dolu petrol bazlı havuzun yıkılması sonucu yaklaşık 2 kilometrelik mesafe ilerleyerek buğday tarlalarına zarar verdi. Daha sonra yapılan incelemelerde şantiyenin ÇED'siz olduğu anlaşıldı. Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Petrol bazlı şantiyenin faaliyetlerinin durdurulduğu belirtildi. Tarlalarda temizlik çalışmaları devam ederken, alınan numuneler sonucunda temizlik çalışmalarının bitirilecek. Ayrıca tarlalarda ve dere yatağında yapılan temizlik çalışmalarının büyük bir bölümünün temizlendiği belirtildi.

Çevreyi zifte bulayan şantiyenin çalışmaları durduruldu
Çevreyi zifte bulayan şantiyenin çalışmaları durduruldu
Çevreyi zifte bulayan şantiyenin çalışmaları durduruldu

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Çevresel Etki Değerlendirme, Kimyasal, Edirne, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Çevreyi zifte bulayan şantiyenin çalışmaları durduruldu - Son Dakika
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