Arkadaşlarıyla birlikte kamyonetin arkasına tutunarak paten süren 13 yaşındaki Enes, saniyeler sonra tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Arkadaşlarıyla birlikte kamyonetin arkasına tutunarak paten süren 13 yaşındaki Enes, saniyeler sonra tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi

28.12.2022 13:39

Ankara'da arkadaşları ile birlikte bir kamyonetin arkasına tutunarak paten süren 13 yaşındaki Enes Karataş, kamyoneti bıraktıktan saniyeler sonra tırın çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

Karapürçek Kavaklı mevkiinde Enes Karataş (13) ve arkadaşları atık kağıt yüklü bir kamyonetin kasasına tutunarak paten kaymaya başladı.

TIRIN ALTINDA KALDI

Kilometrelerce yolu bu şekilde giden Karataş'a tutunduğu kamyoneti bıraktıktan saniyeler sonra yoldan geçen bir tır çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ ARANIYOR

Karataş'ın kaza öncesi arkadaşlarıyla yaptığı tehlikeli yolculuk, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansımıştı. Polis ekipleri Karataş'a çarpan aracın sürücüsünü arıyor.

Kaynak: İHA
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Karataş, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşlarıyla birlikte kamyonetin arkasına tutunarak paten süren 13 yaşındaki Enes, saniyeler sonra tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arkadaşlarıyla birlikte kamyonetin arkasına tutunarak paten süren 13 yaşındaki Enes, saniyeler sonra tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika
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