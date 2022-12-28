Kilometrelerce yolu bu şekilde giden Karataş'a tutunduğu kamyoneti bıraktıktan saniyeler sonra yoldan geçen bir tır çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Karataş, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Arkadaşlarıyla birlikte kamyonetin arkasına tutunarak paten süren 13 yaşındaki Enes, saniyeler sonra tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika

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