Çevre yolunda ters yönde ilerleyen araç tehlike saçtı

Uyarılara da aldırmadı, tehlike dolu yolculuk kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde Çevreyoluna ters yöne giren hafif ticari araç sürücüsü tehlike saçtı. Araç sürücüsünün hem kendi hem de diğer sürücülerin canını ve hiçe sayarak, uyarılara aldırmadan yoluna devam ettiği anlar saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen ve plakası 54 FA 215 olduğu öne sürülen hafif ticari araç Erenler ilçesinde Çevreyoluna ters şeritten girdi. Karasu istikametine doğru bir süre ters şeritte ilerleyen otomobil sürücüsü hem kendi hem de diğer araç sürücülerinin canını hiçe saydı. Otomobili gören diğer araç sürücüleri ise korna çalarak ve selektör yaparak sürücüyü uyarmaya çalıştı. Uyarılara aldırış etmeyen sürücü, hızla yola devam ederken diğer araç sürücüleri ise o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

Öte yandan, kayda alınan görüntülerde ise, "Sol şeritten ilerliyor Karasu yoluna doğru. Çok büyük bir risk. Plakası ise 54 FA 215" ifadelerine yer verildi.