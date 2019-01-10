Çevrim İçi Değil Saha İçi Sosyalleşme" Projesi
16 dakika önce
Çukurova Üniversitesi(ÇÜ) Rektörlüğü tarafından "Çevrim içi değil saha içi sosyalleşme" projesi kapsamında dijital oyun bağımlılığının engellenmesi hedefleniyor.
Çukurova Üniversitesi(ÇÜ) Rektörlüğü tarafından "Çevrim içi değil saha içi sosyalleşme" projesi kapsamında dijital oyun bağımlılığının engellenmesi hedefleniyor.
Proje koordinatörü ÇÜ İletişim Fakültesi doktor öğretim üyesi Engin Çelebi
, yaptığı açıklamada, dijital oyun bağımlılığı nedeniyle gençlerin büyük risk altında olduğunu belirtti.
Dijital oyun bağımlılığının psikososyal bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğini aktaran Çelebi, "Bu bir halk sağlığı sorunu olarak görülmelidir. Bu proje ile gençleri dijital ekranlardan uzaklaştırarak gerçek rekabeti ve hazzı sportif faaliyetlerle deneyimlemelerini sağlamayı ve gençleri sanal dünyanın dışına çıkartıp sosyalleşmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:03 Kaynak: AA
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