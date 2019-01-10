Son Dakika Haberleri: Çevrim İçi Değil Saha İçi Sosyalleşme" Projesi

Çevrim İçi Değil Saha İçi Sosyalleşme" Projesi

16 dakika önce

Çukurova Üniversitesi(ÇÜ) Rektörlüğü tarafından "Çevrim içi değil saha içi sosyalleşme" projesi kapsamında dijital oyun bağımlılığının engellenmesi hedefleniyor.

Çevrim İçi Değil Saha İçi Sosyalleşme
Çukurova Üniversitesi(ÇÜ) Rektörlüğü tarafından "Çevrim içi değil saha içi sosyalleşme" projesi kapsamında dijital oyun bağımlılığının engellenmesi hedefleniyor.

Proje koordinatörü ÇÜ İletişim Fakültesi doktor öğretim üyesi Engin Çelebi, yaptığı açıklamada, dijital oyun bağımlılığı nedeniyle gençlerin büyük risk altında olduğunu belirtti.

Dijital oyun bağımlılığının psikososyal bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğini aktaran Çelebi, "Bu bir halk sağlığı sorunu olarak görülmelidir. Bu proje ile gençleri dijital ekranlardan uzaklaştırarak gerçek rekabeti ve hazzı sportif faaliyetlerle deneyimlemelerini sağlamayı ve gençleri sanal dünyanın dışına çıkartıp sosyalleşmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:03 Kaynak: AA

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