Çevrim içi düzenlenen "Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu" başladı - Son Dakika

Atatürk Üniversitesinin yurt içi ve yurt dışından akademisyenlerin katılımıyla çevrim içi düzenlediği "Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı" sempozyumu başladı.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünce hazırlanan ve 2 gün sürecek sempozyuma, yurt içinden ve Azerbaycan, Kanada, Irak, İran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Sudan, Ukrayna, Rusya ile Tataristan'dan 24 akademisyen katılıyor.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özer, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, kültür kavramının, toplumun gelişiminde en önce zikredilmesi gereken kavramlardan biri olduğunu söyledi.

Başta Anadolu, Balkanlar ve Türk dünyası olmak üzere geniş kültür coğrafyasında etkili olan Klasik Türk Edebiyatı'nın büyük medeniyetin ortak duygu ve düşünce dünyasını ortaya çıkardığını ifade eden Özer, şöyle konuştu:

"Klasik Türk Edebiyatı sahasında eser veren sanatkarlar, eserleriyle ister aşikar ister saklı unsurlarıyla kendi coğrafyalarında ve tesir ettikleri coğrafyalarda toplumu ve bireyi şekillendirmeye katkı sağlamıştır. Ali Şir Nevai, Nizami Gencevi, Yunus Emre, Fuzuli, Baki, Nedim gibi şu an zikredip edemediğimiz bütün sanatkarlar, ortak kültürün sanatkarları olarak bize, bize en iyi anlatanlardan olarak, her daim ortak zevkin, nefesin, irfanın ve kültürün yansıtıcıları olmuştur. Sempozyum, Türk dilinin konuşulduğu geniş coğrafyanın, aynı zamanda ortak kültür ve medeniyeti paylaştığımız farklı ülkeden katılımcılarla önemli bilimsel etkinlik özelliği göstermektedir."

Özer, sempozyumda sunulacak bildirilerin Türkoloji bilimine olduğu kadar Türk dili ve kültürüne de faydalı olacağını belirterek, sempozyumda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından üniversitenin YouTube sayfasından paylaşılan ve 9 oturumda yapılacak sempozyum, akademisyenlerin Klasik Türk Edebiyatının tarihi, gelişimi, kaynakları, politikası gibi görüş, bildiri ve sunumlarıyla devam edecek.

Sempozyum, yarın sona erecek.