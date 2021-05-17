Çevrim içi etkinlikte "Bir de Buradan Bak" sergisinin hikayesi konuşuldu - Son Dakika

Çevrim içi etkinlikte "Bir de Buradan Bak" sergisinin hikayesi konuşuldu

17.05.2021 18:17
Çevrim içi etkinlikte

Kalyon Kültür'ün Her Yerde Sanat Derneği iş birliğinde gerçekleştirdiği sergisi "Bir de Buradan Bak"ın hikayesi çevrim içi etkinlikte ele alındı.

Kalyon Kültür'ün Her Yerde Sanat Derneği iş birliğinde gerçekleştirdiği sergisi "Bir de Buradan Bak"ın hikayesi çevrim içi etkinlikte ele alındı.

Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilen etkinlikte serginin küratörleri Sezgi Abalı ve Sinan Eren Erk ile fotoğrafçı Serbest Salih konuştu.

Nişantaşı Taş Konak'taki Kalyon Kültür binasında düzenlenen etkinlikte, farklı yaşlardan ve etnik kökenlerden gelen, çoğunluğu Suriyeli çocukların çektiği analog fotoğraflara odaklanıldı.

İç savaşın yaşandığı Suriye'den 2014'te Türkiye'ye gelen fotoğraf sanatçısı Serbest Salih tarafından yürütülen Darkroom Projesi kapsamında hazırlanan sergi, çocukluk dönemini ve çocukların bakışını yine çocukların gözünden yansıttı.

"Dil ile anlatamadıklarını fotoğraflarla anlatmalarını istedik"

Fotoğraf sanatçısı Serbest Salih, Sirkhane Darkroom Projesinin Her Yerde Sanat Derneği çatısı altında yürütüldüğüne dikkati çekerek, "Projeyle 7-17 yaş aralığındaki 300'den fazla çocuğa analog fotoğraf çekimi eğitimi verdik. Dil ile anlatamadıklarını fotoğraflarla anlatmalarını, olaylara ve mekana başka bir noktadan bakmalarını istedik. Savaştan göç eden çocukların güvenli bir ortamda özgürce düşüncelerini ortaya koyacağı bir proje geliştirdik." dedi.

Salih, çocukların 1-2 hafta boyunca kendilerine verilen makinelerle fotoğraf çektiklerini sonra karanlık odada bunları çıkarttıklarını vurgulayarak, proje kapsamında eğitim alan çocukların çektiği 110 fotoğrafı sergilediklerini ifade etti.

Sergi küratörlerinden Sezgi Abalı da çocukların bambaşka bir üretkenlik biçimi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"İlk defa bu sergide yetişkin sanatçılarla çalışmak yerine çocuk sanatçılarla çalıştık. Sergiyle çocukların dünyasındaki soruları ortaya koymaya çalıştık. Çünkü çocukluğun doğasında olan bir şey soru sormak. Sergide de bunu önemsedik. Onların fotoğrafla hayata dair sorduğu soruları biz de bazı metinlerle destekledik."

Küratör Sinan Eren Erk de çocuk sanatçıların bir sergi kurgusu içinde nasıl gösterileceğine dair kafa yorduklarının altını çizerek, fotoğrafları 4 farklı kategoride izleyiciye sunduklarını söyledi.

Erk, çocukların profesyonel fotoğrafçılardan farklı olarak çok daha doğal bir bakış açışına sahip olduğunu aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Serbest, o çocuklara sunduğu serbestlik içinde onların gelişimini nasıl etkilediyse biz de sergiyi öyle hazırlamak istedik. Klasik bir sergi formatındansa sosyal sorumluluk formatına evrilmiş çok daha farklı odağı benimsedik. Önemli olan bu çocukların yaptıkları bu işe daha bir tutkuyla bakmasını sağlamaktı. Fotoğrafların hiçbirine müdahale edilmeden yayınlaması da bunun bir göstergesiydi."

Geçen yıl ekim ayında açılan ve 5 Mayıs'ta sona eren sergiyi, sanatseverler "https://matterport.com" adresinden sanal turla ziyaret edebilir.

Nişantaşı, Suriyeli, Türkiye, Suriye, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Çevrim içi etkinlikte 'Bir de Buradan Bak' sergisinin hikayesi konuşuldu - Son Dakika


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