Çevrim içi "Evde Kitaplık Düzenleme Atölyesi" - Son Dakika
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Çevrim içi "Evde Kitaplık Düzenleme Atölyesi"

29.03.2022 18:18
Çevrim içi "Evde Kitaplık Düzenleme Atölyesi"

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Kütüphane Haftası'nı "Evde Kitaplık Düzenleme Atölyesi" ile kutluyor.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Kütüphane Haftası'nı "Evde Kitaplık Düzenleme Atölyesi" ile kutluyor.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 58. Kütüphane Haftası kapsamında çevrim içi atölye düzenleyecek.

Pera Öğrenme iş birliğiyle hazırlanan "Evde Kitaplık Düzenleme Atölyesi", 31 Mart saat 19.30'da gerçekleştirilecek.

Kullanışlı ve düzenli kitaplık oluşturma yollarının paylaşılacağı atölyede katılımcılar, kütüphane ve sınıflama kavramı ile sınıflama uygulaması hakkında bilgi edinecek.

Kütüphanelerde kitapların üzerinde yer alan etiketlerin nereden geldiği ve ne ifade ettiği hakkında detaylı bilgi verilecek. Atölye kapsamında ayrıca kütüphanecilik tarihi üzerine bir sohbet gerçekleştirilecek.

Atölye çalışmasına İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphane Sorumlusu Furkan Sevim de eşlik edecek.

YORUMLAR
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Kütüphane Haftası, İstanbul, 31 Mart, Atölye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çevrim içi 'Evde Kitaplık Düzenleme Atölyesi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çevrim içi "Evde Kitaplık Düzenleme Atölyesi" - Son Dakika
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