Çevrim içi gerçekleştirilen ÖSYM İl Sınav Koordinatörleri Toplantıları tamamlandı - Son Dakika

Çevrim içi gerçekleştirilen ÖSYM İl Sınav Koordinatörleri Toplantıları tamamlandı

29.03.2021 12:01
Çevrim içi gerçekleştirilen ÖSYM İl Sınav Koordinatörleri Toplantıları tamamlandı, System.String[]

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bir hafta boyunca çevrim içi ortamda gerçekleştirilen ÖSYM İl Sınav Koordinatörleri Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantıları'nı tamamladıklarını belirtti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, bir hafta boyunca çevrim içi ortamda gerçekleştirilen ÖSYM İl Sınav Koordinatörleri Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantıları'nı tamamladıklarını belirtti.

Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl yapılan ÖSYM İl Sınav Koordinatörleri Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantıları'nı bu yıl 22-26 Mart tarihleri arasında 8 ayrı oturumda çevrimiçi olarak gerçekleştirdiklerini bildirdi.

8 oturumda yapılan toplantılara 36'sı rektör olmak üzere 81 il sınav koordinatörü ile KKTC Lefkoşa ve Kırgızistan Bişkek Koordinatörleri ve ÖSYM yetkililerinin katıldığını aktaran Aygün, toplantılarda 2020 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiğini ve 2021'de yapılması planlanan sınavlara yönelik takvim ve Kovid-19 tedbirlerinin istişare edildiğini söyledi.

Aygün, "Toplantılarda 2020 yılı değerlendirmeleri ve pandemi döneminde sınavların sorunsuz bir şekilde uygulanması için alınan önlemler ile 4 Nisan 2021 tarihinde 81 ilde uygulanacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) ve 26-27 Haziran 2021 tarihlerine gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) ile 2021 Yılı Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların hazırlıkları görüşüldü." bilgisini paylaştı.

Sınavlarda 12 milyonun üzerinde maske dağıtıldı

2020'de kurumun yaptığı sınavların içeriğiyle ilgili bilgilendirmelerde de bulunduklarına işaret eden Aygün, şöyle devam etti:

"Geçen yıl 41 sınavda uygulanan 162 testte 8 bin 77 soru kullanıldı. 2020'de soruların oluşturulması ve bilimsel denetim sürecinde 1745 akademisyen ve öğretmen görev aldı. 2020'de 188 merkezde yaptığımız sınavlara 10 milyon 698 bin 552 aday girdi, sınavlarda 1 milyon 747 bin 620 kişi görev aldı. En fazla sınav görevlisinin yer aldığı sınav ise 717 bin 712 görevliyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oldu."

Aygün, sınavlarda 1 milyon 747 bin 620 görevlendirme yapıldığını, bunların 762 bin 616'sının salon başkanı, 459 bin 831'inin gözetmen, 173 bin 973'ünün emniyet mensubu olduğunu aktardı.

Halis Aygün, "Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2020'de gerçekleştirilen sınavlarda 12 milyon 682 bin 871 maske, 69 bin 371 litre dezenfektan, 12 milyon 682 bin 871 dezenfektanlı mendil, 3 milyon 484 bin 446 eldiven, 41 bin 670 siperlik ve 29 bin 486 tek kullanımlık önlük dağıtıldı. 2021 yılı sınavlarımızı Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm sınav merkezlerimizde eşgüdüm içerisinde uygulamaya devam ediyoruz. Tüm koordinatörlüklerimize sınav uygulama süreçlerinde verdikleri katkı ve destekler için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Halis aygün, Kıbrıs, Rektör, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çevrim içi gerçekleştirilen ÖSYM İl Sınav Koordinatörleri Toplantıları tamamlandı - Son Dakika


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