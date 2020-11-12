Çevrim içi oyun
12.11.2020 10:36
Nejat İşler, Özgür Emre Yıldırım, Ülkü Duru ve İştar Gökseven'in rol aldığı oyun, 14 Kasım Cumartesi günü online.iksv.org üzerinden çevrim içi olarak tiyatroseverlerle buluşacak.
Nejat İşler, Özgür Emre Yıldırım, Ülkü Duru ve İştar Gökseven'in rol aldığı oyun, 14 Kasım Cumartesi günü online.iksv.org üzerinden çevrim içi olarak tiyatroseverlerle buluşacak.
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