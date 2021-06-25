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Çevrim içi "Yapay Zeka Transhümanizm ve Din Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika

Çevrim içi "Yapay Zeka Transhümanizm ve Din Çalıştayı" düzenlendi

25.06.2021 12:06
Çevrim içi

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi iş birliğiyle çevirim içi "Yapay Zeka Transhümanizm ve Din Çalıştayı" düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi iş birliğiyle çevirim içi "Yapay Zeka Transhümanizm ve Din Çalıştayı" düzenlendi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, günümüz teknolojisinin toplum içindeki yaşam biçimini belirleyen en önemli faktör olduğunu söyledi.

Modern bilim gelişiminin, endüstri devrimlerinin gerçekleşmesinin temelini oluşturduğunu ifade eden Karabulut, şunları ifade etti:

"Günümüzde teknoloji, toplum içinde yaşam biçimimizi belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Kopernik devrimiyle başlayan modern bilimin gelişimi, endüstri devrimlerinin gerçekleşmesine temel oluşturmuştur. Endüstri devrimiyle başlayan süreç, endüstriden sıfır olarak enformasyon ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi, akıllı telefonlar, akıllı evler, biyoteknoloji, nanoteknoloji, yapay zeka, robotik ve sosyal ağların oluşumuyla yeni bir boyuta girmiştir."

Karabulut, yaşanan bu dönüşümü sadece teknik açıdan değil tarihsel, siyasal, sosyolojik, kültürel, etik ve felsefi yönleriyle de ele almanın büyük önem kazandığını belirterek, "Hepimiz bir anlık düşünelim, 'Acaba ölümsüz olsaydık nasıl olurdu?" diye bir hayal kuralım. Hiç hasta olmasak, hiç yaşlanmasak, yani tabiri caizse her şey güllük gülistanlık olsa, olmaz mıydı? Kısaca cennet tasavvurumuzu dünyada yaşama arzusu transhümanizm değil midir? Başka bir ifadeyle transhümanizmin gayesi olan ölümsüzlük mümkün müdür? Bu insanoğlunun varoluşuyla başlayan bir istek arzudur."

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Bilgiz ise dijital çağda büyük değişim ve dönüşümler yaşandığını anlattı.

İlahiyat alanında ilk olan bu çalıştayın faydalı olması temennisinde bulunan Bilgiz, şöyle dedi:

"Bu değişim ve dönüşümden bireyler ve toplumlar etkilendiği gibi özellikle din eğitim kurumları da genel anlamda eğitim ve öğretim kurumları da etkilenmektedir. Son dönemde bu değişim ve dönüşüm, yapay zeka ve transhümanizm kavramlarıyla ifade edilmektedir ve bunların dışında farklı kavramlar da var. Batı'da çok detaylı olarak ele alınan bu kavramların Türkiye'de özellikle din bağlamında ele alınması oldukça yenidir. İslam medeniyet mensuplarının bu konuları incelemekten uzak kalması kabul edilemez bir durumdur."

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Yerinde de yapay zekanın, bilgisayar denetimli bir makinenin yüksek zihinsel süreçlere ilişkin görevi yerine getirme yeteneği olarak tanımlandığını aktardı.

Yapay zekanın aynı zamanda gerçek bir teknolojik devrimi temsil ettiğini aktaran Yerinde, "Transhümanizm, beyin, zihin ve beden olarak doğal biyolojiye dayanan, biyolojik insanı, gelecekte sentetik biyoloji ve bilgisayar teknolojileri vasıtasıyla daha da geliştirme amacındadır." ifadesini kullandı.

Çalıştay, açılış konuşmalarının ardında, "yapay zeka", "yapay zeka ve din", "transhümanizm ve din" başlıkları altında düzenlenecek oturumlarla çevrim içi devam edecek.

Atatürk Üniversitesi, geri dönüşüm, Yapay Zeka, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çevrim içi 'Yapay Zeka Transhümanizm ve Din Çalıştayı' düzenlendi - Son Dakika


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