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Çevrimiçi konferansta kadın haklarının korunması anlatıldı - Son Dakika

Çevrimiçi konferansta kadın haklarının korunması anlatıldı

26.11.2021 15:47
Çevrimiçi konferansta kadın haklarının korunması anlatıldı

Birleşmiş Milletler CEDAW Komitesi Başkan Yardımcısı Dr. Elgün Safarov, Manisa Celal Bayar Üniversitende çevrimiçi olarak gerçekleştirilen konferansta kadın haklarının korunmasına ilişkin uluslararası standartları anlattı.

Birleşmiş Milletler CEDAW Komitesi Başkan Yardımcısı Dr. Elgün Safarov, Manisa Celal Bayar Üniversitende çevrimiçi olarak gerçekleştirilen konferansta kadın haklarının korunmasına ilişkin uluslararası standartları anlattı.

'Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi' (CEDAW) Komitesi Başkan Yardımcısı Dr. Elgün Safarov, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin konuğu oldu.

MCBÜ Kadın ve Aile Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü ve bir kadın derneği Manisa Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen online konferansta, "Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Kadın Haklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Standartlar" konuşuldu.

MCBÜ Kadın ve Aile Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ülviyye Aydın moderatörlüğünde gerçekleşen konferansa; MCBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kıvanç Günhan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü Kadın Konukevi Müdürü Birgül Bozkurt, Dr. Ümit Atman, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Doç. Dr. Ülviyye Aydın, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde farkındalığı arttırmak için bu konferansı düzenlediklerini ifade ederek, Dr. Elgün Safarov'a teşekkür etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kıvanç Günhan yaptığı açılış konuşmasında konferansın sürdürülebilir sonuçları olmasını temenni ederek, "Kadına şiddet savunulamaz. Her birey bu konuda katkım ne olabilir diye sormalıdır. Bu sorunu, evlatlarını kadınlara nasıl davranılması gerektiği konusunda eğiten babaların katkısı ile çözebiliriz" ifadelerini kaydetti.

Dr. Elgün Safarov ise, "Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Kadın Haklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Standartlar" başlıklı konuşması çerçevesinde, tüm dünyadan toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile ilgili çarpıcı veriler paylaştı. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler'in (BM) sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınlarla kız çocuklarının toplumsal konumlarını güçlendirmeyle ilgili olan 5 numaralı hedefi ile Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi'nin (CEDAW) öne çıkan maddelerinin; Avrupa Konseyi'nin 2018-2023 yılları için oluşturduğu toplumsal cinsiyet eşitliği stratejisinin, tüm dünyada kadına yönelik şiddeti önlemesindeki öneminin altını çizdi.

Dr. Ümit Atman ise dernek olarak bugünkü mottolarını, "Sevgi ile şiddet yan yana gelmez ve şiddetin açıklaması olmaz" şeklinde belirlediklerini ifade ederek, "Birlikte olursak güçlüyüz, gücümüzün farkına varalım ve insanlık onurumuzu koruyalım" şeklinde konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü Kadın Konukevi Müdürü Birgül Bozkurt da Manisa'da şiddete maruz kalmış kadınlara ve çocuklarına barınma hizmeti verdiklerini söyleyerek, "Cinsiyet temelli yaşamayan, insan odaklı olan iyi babalar ve eşler var. Sadece olumsuz örnekler yerine, onları ön plana çıkarmalı ve bu insanlarla çalışmalıyız" ifadelerinde bulundu. - MANİSA

Çevrimiçi konferansta kadın haklarının korunması anlatıldı
Çevrimiçi konferansta kadın haklarının korunması anlatıldı
Çevrimiçi konferansta kadın haklarının korunması anlatıldı
Çevrimiçi konferansta kadın haklarının korunması anlatıldı

Birleşmiş Milletler, Celal Bayar, Manisa, Kasım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çevrimiçi konferansta kadın haklarının korunması anlatıldı - Son Dakika


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